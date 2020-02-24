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Эстония в понедельник отметит 102-ю годовщину независимости
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РИА Новости

Эстония в понедельник отметит 102-ю годовщину независимости

01:00 24.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на исторический центр Таллина
Вид на исторический центр Таллина
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Вид на исторический центр Таллина. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 24 фев - РИА Новости. Эстония отметит в понедельник государственный праздник — 102-ю годовщину провозглашения независимости республики, по всей стране пройдут торжественные мероприятия, а в Таллине состоится военный парад.
Днем рождения Эстонской Республики принято считать 24 февраля 1918 года, когда комитет спасения Эстонии обнародовал манифест, провозглашающий независимую и демократическую республику.
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В Таллине праздничный день начнется с торжественной церемонии подъема государственного флага над древней башней "Длинный Герман", с речью выступит спикер парламента Хенн Пыллуаас. Также будет зачитан Манифест независимости Эстонской Республики.
Затем на площади Свободы в Таллине начнется церемония возложения венков к монументу победы в Освободительной войне 1918-1920 годов. В церемонии примут участие премьер-министр Юри Ратас и члены правительства.
В таллинской церкви Каарли пройдет торжественное богослужение, на котором будут присутствовать президент Керсти Кальюлайд, премьер-министр Ратас, члены правительства и представители дипломатического корпуса.
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Главным событием празднования Дня независимости станет проведение военного парада на площади Свободы в Таллине, в котором примут участие более 800 военнослужащих из десяти стран, а также около 50 единиц боевой техники, среди которых будут танки вооруженных сил Великобритании Challenger. Если погода будет благоприятной, в небе над Таллином пролетят самолеты и вертолеты эстонских Сил обороны и союзников по НАТО.
Праздничный день завершится президентским приемом в концертном зале театра "Угала" города Вильянди, на котором глава государства Керсти Кальюлайд выступит с торжественной речью. На президентский прием приглашено чуть более тысячи гостей.
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Хенн ПыллуаасЮри РатасКерсти КальюлайдНАТОЭстонияТаллинВ мире
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