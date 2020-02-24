Эстония в понедельник отметит 102-ю годовщину независимости

Главным событием празднования Дня независимости станет проведение военного парада на площади Свободы в Таллине, в котором примут участие более 800 военнослужащих из десяти стран, а также около 50 единиц боевой техники, среди которых будут танки вооруженных сил Великобритании Challenger. Если погода будет благоприятной, в небе над Таллином пролетят самолеты и вертолеты эстонских Сил обороны и союзников по НАТО.