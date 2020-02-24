Эстония в понедельник отметит 102-ю годовщину независимости

Днем рождения Эстонской Республики принято считать 24 февраля 1918 года, когда комитет спасения Эстонии обнародовал манифест, провозглашающий независимую и демократическую республику.
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В Таллине праздничный день начнется с торжественной церемонии подъема государственного флага над древней башней "Длинный Герман", с речью выступит спикер парламента Хенн Пыллуаас. Также будет зачитан Манифест независимости Эстонской Республики.
Затем на площади Свободы в Таллине начнется церемония возложения венков к монументу победы в Освободительной войне 1918-1920 годов. В церемонии примут участие премьер-министр Юри Ратас и члены правительства.
В таллинской церкви Каарли пройдет торжественное богослужение, на котором будут присутствовать президент Керсти Кальюлайд, премьер-министр Ратас, члены правительства и представители дипломатического корпуса.
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Главным событием празднования Дня независимости станет проведение военного парада на площади Свободы в Таллине, в котором примут участие более 800 военнослужащих из десяти стран, а также около 50 единиц боевой техники, среди которых будут танки вооруженных сил Великобритании Challenger. Если погода будет благоприятной, в небе над Таллином пролетят самолеты и вертолеты эстонских Сил обороны и союзников по НАТО.
Праздничный день завершится президентским приемом в концертном зале театра "Угала" города Вильянди, на котором глава государства Керсти Кальюлайд выступит с торжественной речью. На президентский прием приглашено чуть более тысячи гостей.