В Лондоне стартуют слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

ЛОНДОН, 24 фев — РИА Новости, Мария Табак. Слушания по Слушания по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа начинаются в понедельник в королевском суде Вулича на востоке Лондона.

Выбор места не случаен — королевский суд Вулича находится неподалеку от тюрьмы Белмарш, где содержится Ассанж , и откуда его ежедневно будут доставлять на слушания. Планируется, что слушания продлятся четыре недели, однако сторона обвинения попросила разбить их на две части: первая неделя пройдет сейчас, на ней будут заслушаны первоначальные аргументы сторон, остальные три — в мае — начале июня, на этих слушаниях будут приведены доказательства позиций и дадут показания свидетели по делу.

Через некоторое время по завершении слушаний ожидается решение суда, однако оно, скорее всего, не будет означать окончания процесса: одна из сторон, по всей видимости, подаст апелляцию. Как отметила на днях адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон, дело может растянуться на годы и дойти до Верховного суда.

Все это время Ассанж, тюремный срок которого официально завершился еще в прошлом году, скорее всего, проведет за решеткой: Робинсон в беседе с РИА Новости напомнила, что поскольку он уже однажды нарушил правила выхода под залог, шансов выйти из тюрьмы до окончания процесса у него очень мало.

При этом аргумент, что публикация секретных материалов служила общественным интересам, в США ему не поможет: закон о шпионаже не предусматривает такой возможности.

Преследование Ассанжа

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США . Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая прошлого года.