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Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса
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РИА Новости

Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса

00:28 24.02.2020 (обновлено: 04:00 24.02.2020)
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© Flickr / Pedro Nuno CaetanoГород Верона на севере Италии
Город Верона на севере Италии
© Flickr / Pedro Nuno Caetano
Город Верона на севере Италии. Архивное фото
ВЕНА, 23 фев — РИА Новости. Движение поездов между Австрией и Италией прекращено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер.
Решение было принято после того, как на границе с Австрией, на перевале Бреннер, в воскресенье вечером остановили поезд из Италии, на борту которого находились два пассажира с подозрением на коронавирус.
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Движение поездов прекращено на неопределенный срок. "Мы находимся в контакте с уполномоченными службами и ждем дальнейших мер и указаний", — сообщил Лехнер.
Спустя несколько часов запрет был снят. По данным МВД Австрии, заражение коронавирусом у двух пассажиров не подтвердилось.
Ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявлял, что в Австрии серьезно относятся к ситуации с коронавирусом в Италии. В понедельник состоится повторное заседании кризисного штаба, планируется участие канцлера Себастьяна Курца. К настоящему моменту в Австрии зафиксировано 181 подозрение на коронавирус, но ни один случай не был подтвержден.
Вспышка коронавируса зафиксирована в северных регионах Италии, в основном в Ломбардии и соседней области Венето. Скончались три человека, общее число заразившихся в стране превысило 150 человек.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.
Число зараженных в Китае превысило 76 тысяч человек, умерли 2442, выздоровели свыше 22 тысяч пациентов.
Для борьбы с распространением вируса правительство России ранее закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, снизило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы для граждан КНР, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.
Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.
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Распространение нового коронавирусаАвстрийские железные дороги (OEBB)ЛомбардияВенетоАвстрияИталияВ мире
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