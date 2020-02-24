Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса

ВЕНА, 23 фев — РИА Новости. Движение поездов между Австрией и Италией прекращено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер.
Решение было принято после того, как на границе с Австрией, на перевале Бреннер, в воскресенье вечером остановили поезд из Италии, на борту которого находились два пассажира с подозрением на коронавирус.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Движение поездов прекращено на неопределенный срок. "Мы находимся в контакте с уполномоченными службами и ждем дальнейших мер и указаний", — сообщил Лехнер.
Спустя несколько часов запрет был снят. По данным МВД Австрии, заражение коронавирусом у двух пассажиров не подтвердилось.
Ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявлял, что в Австрии серьезно относятся к ситуации с коронавирусом в Италии. В понедельник состоится повторное заседании кризисного штаба, планируется участие канцлера Себастьяна Курца. К настоящему моменту в Австрии зафиксировано 181 подозрение на коронавирус, но ни один случай не был подтвержден.
Новая коронавирусная инфекция
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.
Число зараженных в Китае превысило 76 тысяч человек, умерли 2442, выздоровели свыше 22 тысяч пациентов.
Для борьбы с распространением вируса правительство России ранее закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, снизило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы для граждан КНР, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.
Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.