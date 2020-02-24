Парламент Китая перенесет ежегодную сессию из-за коронавируса

Охранник в защитном костюме в технологическом центре Чжунгуаньцунь в Пекине

Охранник в защитном костюме в технологическом центре Чжунгуаньцунь в Пекине

ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей ( Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей ( ВСНП ) – высшего законодательного органа Китая – в понедельник на открывающейся регулярной сессии, которая проходит раз в два месяца, примет решение о переносе ежегодной сессии из-за эпидемии коронавируса

Ежегодная сессия ВСПН – главное внутриполитическое событие Китая , как и в предыдущие годы, должна была открыться 5 марта. Во время сессии, которая длится около 10 дней, депутаты принимают план социально-экономического развития страны, проект бюджета, военный бюджет, а также рассматривают другие законодательные акты.

Ранее представитель комитета по юридическим вопросам ПК ВСНП Чжан Тяньвэй сообщил, что на предстоящей регулярной сессии будет принято решение о переносе на более поздний срок ежегодной сессии парламента.

Многие делегаты ВСНП, которых насчитывается около 3 тысяч, в том числе высокопоставленные официальные лица провинциального и муниципального уровня, в настоящее время заняты борьбой с эпидемией в своих регионах.

Согласно Конституции Китая и соответствующим законодательным актам, решение о переносе ежегодной сессии принимается ПК ВСНП.

Ранее директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин отмечал, что ничего критичного в переносе сессии ВСНП нет.

"Если она будет сдвинута на неделю или полторы, здесь критического момента я не вижу. Оно объясняется известными медико-биологическими причинами, поскольку съедутся все представители провинций, уездов и так далее", - сказал он в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

По его словам, сессия ВСНП в этом году все равно, даже если будет перенесена, будет очень важна, поскольку проходит на фоне борьбы с эпидемией.

Кроме того, в понедельник китайские законодатели обсудят законопроект о запрете нелегальной торговли дикими животными и "искоренении привычки есть мясо диких животных". Эта инициатива предложена с целью обеспечения безопасности и здоровья населения.