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Парламент Китая перенесет ежегодную сессию из-за коронавируса
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РИА Новости

Парламент Китая перенесет ежегодную сессию из-за коронавируса

00:12 24.02.2020
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© REUTERS / Tingshu WangОхранник в защитном костюме в технологическом центре Чжунгуаньцунь в Пекине
Охранник в защитном костюме в технологическом центре Чжунгуаньцунь в Пекине
© REUTERS / Tingshu Wang
Охранник в защитном костюме в технологическом центре Чжунгуаньцунь в Пекине
ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) – высшего законодательного органа Китая – в понедельник на открывающейся регулярной сессии, которая проходит раз в два месяца, примет решение о переносе ежегодной сессии из-за эпидемии коронавируса.
Ежегодная сессия ВСПН – главное внутриполитическое событие Китая, как и в предыдущие годы, должна была открыться 5 марта. Во время сессии, которая длится около 10 дней, депутаты принимают план социально-экономического развития страны, проект бюджета, военный бюджет, а также рассматривают другие законодательные акты.
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Ранее представитель комитета по юридическим вопросам ПК ВСНП Чжан Тяньвэй сообщил, что на предстоящей регулярной сессии будет принято решение о переносе на более поздний срок ежегодной сессии парламента.
Многие делегаты ВСНП, которых насчитывается около 3 тысяч, в том числе высокопоставленные официальные лица провинциального и муниципального уровня, в настоящее время заняты борьбой с эпидемией в своих регионах.
Согласно Конституции Китая и соответствующим законодательным актам, решение о переносе ежегодной сессии принимается ПК ВСНП.
Ранее директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин отмечал, что ничего критичного в переносе сессии ВСНП нет.
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"Если она будет сдвинута на неделю или полторы, здесь критического момента я не вижу. Оно объясняется известными медико-биологическими причинами, поскольку съедутся все представители провинций, уездов и так далее", - сказал он в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".
По его словам, сессия ВСНП в этом году все равно, даже если будет перенесена, будет очень важна, поскольку проходит на фоне борьбы с эпидемией.
Кроме того, в понедельник китайские законодатели обсудят законопроект о запрете нелегальной торговли дикими животными и "искоренении привычки есть мясо диких животных". Эта инициатива предложена с целью обеспечения безопасности и здоровья населения.
Одновременно с этим ПК ВСНП подготовит к пересмотру законодательные акты, касающиеся профилактики и контроля эпидемий.
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