В бельгийском магазине нашли уникальный альбом с фотографиями звезд

Мария Снейс-Лаглер и Том Круз

© Фото : Maria Snoeys-Lagler Мария Снейс-Лаглер и Том Круз

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Сотрудники бельгийского благотворительного магазина обнаружили альбом с фотографиями голливудских актеров, . Сотрудники бельгийского благотворительного магазина обнаружили альбом с фотографиями голливудских актеров, сообщает Artnet.

Издание назвало его произведением искусства. В нем аккуратно размещены около 200 снимков 90-х годов, на которых одна и та же женщина средних лет позирует со знаменитостями.

На одной из фотографий удалось разглядеть ее бейджик: Мария Снейс-Лаглер, Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA). Позже выяснилось, что она умерла в 2016 году в возрасте 87 лет.

© Фото : Maria Snoeys-Lagler Мария Снейс-Лаглер и Николас Кейдж 1 из 4 Мария Снейс-Лаглер и Николас Кейдж © Фото : Maria Snoeys-Lagler © Фото : Maria Snoeys-Lagler Мария Снейс-Лаглер и Брюс Уиллис 2 из 4 Мария Снейс-Лаглер и Брюс Уиллис © Фото : Maria Snoeys-Lagler © Фото : Maria Snoeys-Lagler Мария Снейс-Лаглер и Жан-Клод Ван Дамм 3 из 4 Мария Снейс-Лаглер и Жан-Клод Ван Дамм © Фото : Maria Snoeys-Lagler © Фото : Maria Snoeys-Lagler Мария Снейс-Лаглер и Харрисон Форд 4 из 4 Мария Снейс-Лаглер и Харрисон Форд © Фото : Maria Snoeys-Lagler 1 из 4 Мария Снейс-Лаглер и Николас Кейдж © Фото : Maria Snoeys-Lagler 2 из 4 Мария Снейс-Лаглер и Брюс Уиллис © Фото : Maria Snoeys-Lagler 3 из 4 Мария Снейс-Лаглер и Жан-Клод Ван Дамм © Фото : Maria Snoeys-Lagler 4 из 4 Мария Снейс-Лаглер и Харрисон Форд © Фото : Maria Snoeys-Lagler

Члены HFPA посещают все престижные события в мире кино и телевидения, что объясняет возможность Снейс-Лаглер фотографироваться со звездами.