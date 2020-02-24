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Культура
2020-02-24T06:45+0300
https://ria.ru/20200224/1565082693.html
В бельгийском магазине нашли уникальный альбом с фотографиями звезд
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РИА Новости

В бельгийском магазине нашли уникальный альбом с фотографиями звезд

06:45 24.02.2020
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© Фото : Maria Snoeys-LaglerМария Снейс-Лаглер и Том Круз
Мария Снейс-Лаглер и Том Круз
© Фото : Maria Snoeys-Lagler
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Сотрудники бельгийского благотворительного магазина обнаружили альбом с фотографиями голливудских актеров, сообщает Artnet.
Издание назвало его произведением искусства. В нем аккуратно размещены около 200 снимков 90-х годов, на которых одна и та же женщина средних лет позирует со знаменитостями.
На одной из фотографий удалось разглядеть ее бейджик: Мария Снейс-Лаглер, Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA). Позже выяснилось, что она умерла в 2016 году в возрасте 87 лет.
© Фото : Maria Snoeys-LaglerМария Снейс-Лаглер и Николас Кейдж
Мария Снейс-Лаглер и Николас Кейдж
1 из 4
Мария Снейс-Лаглер и Николас Кейдж
© Фото : Maria Snoeys-Lagler
© Фото : Maria Snoeys-LaglerМария Снейс-Лаглер и Брюс Уиллис
Мария Снейс-Лаглер и Брюс Уиллис
2 из 4
Мария Снейс-Лаглер и Брюс Уиллис
© Фото : Maria Snoeys-Lagler
© Фото : Maria Snoeys-LaglerМария Снейс-Лаглер и Жан-Клод Ван Дамм
Мария Снейс-Лаглер и Жан-Клод Ван Дамм
3 из 4
Мария Снейс-Лаглер и Жан-Клод Ван Дамм
© Фото : Maria Snoeys-Lagler
© Фото : Maria Snoeys-LaglerМария Снейс-Лаглер и Харрисон Форд
Мария Снейс-Лаглер и Харрисон Форд
4 из 4
Мария Снейс-Лаглер и Харрисон Форд
© Фото : Maria Snoeys-Lagler
1 из 4
Мария Снейс-Лаглер и Николас Кейдж
© Фото : Maria Snoeys-Lagler
2 из 4
Мария Снейс-Лаглер и Брюс Уиллис
© Фото : Maria Snoeys-Lagler
3 из 4
Мария Снейс-Лаглер и Жан-Клод Ван Дамм
© Фото : Maria Snoeys-Lagler
4 из 4
Мария Снейс-Лаглер и Харрисон Форд
© Фото : Maria Snoeys-Lagler
Члены HFPA посещают все престижные события в мире кино и телевидения, что объясняет возможность Снейс-Лаглер фотографироваться со звездами.
Магазин смог найти дочь журналистки в Калифорнии и планирует передать ей коллекцию.
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