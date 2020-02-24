В бельгийском магазине нашли уникальный альбом с фотографиями звезд

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Сотрудники бельгийского благотворительного магазина обнаружили альбом с фотографиями голливудских актеров, сообщает Artnet.
Издание назвало его произведением искусства. В нем аккуратно размещены около 200 снимков 90-х годов, на которых одна и та же женщина средних лет позирует со знаменитостями.
На одной из фотографий удалось разглядеть ее бейджик: Мария Снейс-Лаглер, Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA). Позже выяснилось, что она умерла в 2016 году в возрасте 87 лет.
© Фото : Maria Snoeys-LaglerМария Снейс-Лаглер и Николас Кейдж
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Мария Снейс-Лаглер и Николас Кейдж
© Фото : Maria Snoeys-Lagler
© Фото : Maria Snoeys-LaglerМария Снейс-Лаглер и Брюс Уиллис
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Мария Снейс-Лаглер и Брюс Уиллис
© Фото : Maria Snoeys-Lagler
© Фото : Maria Snoeys-LaglerМария Снейс-Лаглер и Жан-Клод Ван Дамм
3 из 4
Мария Снейс-Лаглер и Жан-Клод Ван Дамм
© Фото : Maria Snoeys-Lagler
© Фото : Maria Snoeys-LaglerМария Снейс-Лаглер и Харрисон Форд
4 из 4
Мария Снейс-Лаглер и Харрисон Форд
© Фото : Maria Snoeys-Lagler
1 из 4
Мария Снейс-Лаглер и Николас Кейдж
© Фото : Maria Snoeys-Lagler
2 из 4
Мария Снейс-Лаглер и Брюс Уиллис
© Фото : Maria Snoeys-Lagler
3 из 4
Мария Снейс-Лаглер и Жан-Клод Ван Дамм
© Фото : Maria Snoeys-Lagler
4 из 4
Мария Снейс-Лаглер и Харрисон Форд
© Фото : Maria Snoeys-Lagler
Члены HFPA посещают все престижные события в мире кино и телевидения, что объясняет возможность Снейс-Лаглер фотографироваться со звездами.
Магазин смог найти дочь журналистки в Калифорнии и планирует передать ей коллекцию.