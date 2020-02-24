Стюард объяснил пассажирам, как пользоваться туалетом

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Стюард крупной малазийской авиакомпании был возмущен нечистоплотностью некоторых пассажиров и выложил в социальной сети руководство по использованию туалета в самолете, сообщает The Sun.
На первом фото он показал одноразовые полотенца: "это то, что мы зовем полотенцем. Используйте его, чтобы вытереть руки". Прямо под ними есть мусорное ведро, и в случае его переполненности, не нужно класть бумагу сверху, а следует проталкивать ее вниз. Иначе каждый последующий пассажир тоже будет класть мусор наверх и создастся беспорядок. Стюард просит пассажиров быть более ответственными.
Еще он рекомендует иметь при себе дезинфицирующее средство и пользоваться им после каждого посещения уборной. Если переживаете, что можете подхватить микробы от кнопки слива, нажимайте на нее через одноразовое полотенце.
Также бортпроводник напомнил, что менять детям подгузники следует на пеленальных столиках в туалете, а не в салоне самолета.
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