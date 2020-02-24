Стюард объяснил пассажирам, как пользоваться туалетом

На первом фото он показал одноразовые полотенца: "это то, что мы зовем полотенцем. Используйте его, чтобы вытереть руки". Прямо под ними есть мусорное ведро, и в случае его переполненности, не нужно класть бумагу сверху, а следует проталкивать ее вниз. Иначе каждый последующий пассажир тоже будет класть мусор наверх и создастся беспорядок. Стюард просит пассажиров быть более ответственными.