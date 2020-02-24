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Туризм
2020-02-24T02:43+0300
https://ria.ru/20200224/1565079695.html
Стюард объяснил пассажирам, как пользоваться туалетом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565074447_0:782:912:1295_1036x0_80_0_0_e22323acc672ec4c09adfb82375acea9.jpg
РИА Новости

Стюард объяснил пассажирам, как пользоваться туалетом

02:43 24.02.2020
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© Фото : @amirchewill / InstagramРуководство по использованию туалета в самолете
Руководство по использованию туалета в самолете
© Фото : @amirchewill / Instagram
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Стюард крупной малазийской авиакомпании был возмущен нечистоплотностью некоторых пассажиров и выложил в социальной сети руководство по использованию туалета в самолете, сообщает The Sun.
© Фото : @amirchewill / InstagramРуководство по использованию туалета в самолете
Руководство по использованию туалета в самолете
1 из 4
Руководство по использованию туалета в самолете
© Фото : @amirchewill / Instagram
© Фото : @amirchewill / InstagramРуководство по использованию туалета в самолете
Руководство по использованию туалета в самолете
2 из 4
Руководство по использованию туалета в самолете
© Фото : @amirchewill / Instagram
© Фото : @amirchewill / InstagramРуководство по использованию туалета в самолете
Руководство по использованию туалета в самолете
3 из 4
Руководство по использованию туалета в самолете
© Фото : @amirchewill / Instagram
© Фото : @amirchewill / InstagramРуководство по использованию туалета в самолете
Руководство по использованию туалета в самолете
4 из 4
Руководство по использованию туалета в самолете
© Фото : @amirchewill / Instagram
1 из 4
Руководство по использованию туалета в самолете
© Фото : @amirchewill / Instagram
2 из 4
Руководство по использованию туалета в самолете
© Фото : @amirchewill / Instagram
3 из 4
Руководство по использованию туалета в самолете
© Фото : @amirchewill / Instagram
4 из 4
Руководство по использованию туалета в самолете
© Фото : @amirchewill / Instagram
На первом фото он показал одноразовые полотенца: "это то, что мы зовем полотенцем. Используйте его, чтобы вытереть руки". Прямо под ними есть мусорное ведро, и в случае его переполненности, не нужно класть бумагу сверху, а следует проталкивать ее вниз. Иначе каждый последующий пассажир тоже будет класть мусор наверх и создастся беспорядок. Стюард просит пассажиров быть более ответственными.
Еще он рекомендует иметь при себе дезинфицирующее средство и пользоваться им после каждого посещения уборной. Если переживаете, что можете подхватить микробы от кнопки слива, нажимайте на нее через одноразовое полотенце.
Также бортпроводник напомнил, что менять детям подгузники следует на пеленальных столиках в туалете, а не в салоне самолета.
Питание на борту самолета
12 февраля, 03:16Туризм
Стюардесса назвала продукты, которые нельзя проносить на борт
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