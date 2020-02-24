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2020-02-24T08:01+0300
https://ria.ru/20200224/1565079464.html
Труба зовет: Европа потребовала больше газа из России
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РИА Новости

Труба зовет: Европа потребовала больше газа из России

08:00 24.02.2020 (обновлено: 08:01 24.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВ цехе "ЭТЕРНО" ПАО "Челябинский трубопрокатный завод"
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Уже сейчас Европе не хватает голубого топлива, а переход на возобновляемые источники энергии лишь усилит потребность в нем. Об этом предупредил министр экономики Германии Петер Альтмайер. Берлин считает, что "Северный поток — 2" надо завершить как можно скорее, но трубопроводного газа все равно будет недостаточно — придется закупать еще и российский СПГ.

Газ вместо угля

Отказ от угля — ключевой элемент зеленой стратегии Евросоюза, направленной на борьбу с глобальным потеплением и выбросами парниковых газов. Германия к 2038 году планирует закрыть все угольные электростанции. Их переведут на газ, так что спрос на голубое топливо резко возрастет.
Радикальные зеленые требуют вообще отказаться от углеводородов и полностью перейти на возобновляемые источники энергии и водород.

Но, как заявил федеральный министр экономики Германии Петер Альтмайер, не стоит рассчитывать, что "водородная стратегия" позволит отказаться от газа. Наоборот, в контексте новой климатической политики Европе понадобится еще больше голубого топлива. И уже очень скоро.

Потребность в газе, подчеркнул Альтмайер, не уменьшится и при переходе на возобновляемые источники энергии, которые очень зависят от погоды. Чтобы удовлетворить спрос на энергию в ночное время, когда не работают солнечные батареи, или в периоды безветрия, когда бездействуют ветряные электростанции, понадобится водород.
Строительство газопровода Северный поток-2
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Россия сможет достроить "Северный поток — 2", заявил эксперт
А самый доступный источник водорода — как раз природный газ. Так что зависимость Европы от российских поставок лишь усилится.
Водород можно производить из газа и в России, затем перекачивая его в Германию по "Северному потоку — 2". Но энергозависимость ЕС от Москвы от этого не ослабеет.

Достроят в любом случае

После того как в конце декабря Вашингтон ввел санкции против "Северного потока — 2", швейцарский подрядчик Allseas прекратил укладку труб в Балтийском море. Газопровод готов на 94 процента — требуется сварить и опустить на дно всего 160 километров труб.
Как заявил Bloomberg министр энергетики США Дэн Бруйетт, Россия не сможет самостоятельно закончить строительство газопровода. По его словам, задержка будет "очень длительная", поскольку у Москвы "нет соответствующих технологий".
Между тем, как стало известно в начале февраля, Датское энергетическое агентство (ДЭА) обсуждает с Nord Stream 2 AG различные варианты завершения строительства.
Строительство газопровода Северный поток-2
6 февраля, 08:00
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Один из них предусматривает внесение дополнений в разрешение на прокладку труб, благодаря которым оставшиеся работы смогут выполнить российские суда. О скором возобновлении строительства свидетельствует активность в районе трубопровода: 16 января туда прибыло многофункциональное судно Strill Explorer. Находящиеся на борту два подводных аппарата с дистанционным управлением располагают оборудованием для трехмерной фотограмметрии и других геофизических исследований.
В Nord Stream 2 подтвердили, что корабль проводит исследования по маршруту газопровода.

О том, что Россия в состоянии завершить строительство, заявил и Райан Зеле, руководитель австрийской нефтегазовой компании OMV, финансирующей проект. Для этого нужно подходящее судно. Зеле подчеркнул, что укладка труб на небольшой глубине "не требует супертехнологий".

В "Газпроме" тем временем уже обозначили четкие сроки: конец 2020 года.

Грозит дефицит

Пока проект откладывается, в Германии уже подсчитали, что даже запуск "Северного потока — 2" не покроет растущих потребностей Старого света в голубом топливе.
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин
16 февраля, 04:17
США заявили о неспособности России достроить "Северный поток — 2"
В 2018 году Европа импортировала 390 миллиардов кубометров газа. Больше половины обеспечила Россия: "Газпром" поставил рекордные 201,7 миллиарда кубов. С вводом в строй "Северного потока — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год экспорт существенно увеличится.

Но, как сообщил в октябре Андреас Ширенбек, глава немецкой энергетической компании Uniper, партнера "Газпрома" по трубопроводу, даже это не удовлетворит растущий европейский спрос. По его оценкам, в перспективе дефицит газа на континенте может достичь 300 миллиардов кубометров в год.

Это результат не столько повышения потребления газа европейцами, сколько неуклонного снижения собственной добычи. Так, на нидерландском месторождении Гронинген, на которое приходилась шестая часть всей газодобычи в ЕС, сейчас консервируют скважины, а окончательное закрытие месторождения недавно перенесли с 2030 на 2022 год.
"Надо учесть и сокращение поставок из Норвегии, Великобритании, — напоминает глава Uniper. — Образуется весьма существенный разрыв между спросом и предложением". Поэтому, уверен он, Европе скоро понадобится больше и трубопроводного газа, и СПГ.
Нынешняя ситуация с СПГ на европейском рынке явно говорит о том, что и здесь ожидаемое увеличение поставок обеспечит в основном Россия. Альтернативных источников практически нет. Норвегия сделать это не в состоянии из-за истощения месторождений в Северном море. А Алжир снизил экспорт на 20 процентов и сдает позиции крупного европейского поставщика из-за повышения внутреннего спроса.
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Дэн БруйеттГронингенUniperСеверный поток — 2Петер АльтмайерBloomberg L.P.ГазпромЭкономика
Популярные комментарии
Походу только мы будем топиться углем и мазутом всю жизнь. Потому что у нас присоедниться к газу стоимость сопаставима с домом
24 февраля, 08:53
МММиха Морозоффф
63100347
У вас дом имеет ценник в 150 т? Даже землянки стоят дороже.
24 февраля, 08:57
CCicicipi
34000330
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