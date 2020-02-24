Труба зовет: Европа потребовала больше газа из России

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Уже сейчас Европе не хватает голубого топлива, а переход на возобновляемые источники энергии лишь усилит потребность в нем. Об этом предупредил министр экономики Германии Петер Альтмайер. Берлин считает, что "Северный поток — 2" надо завершить как можно скорее, но трубопроводного газа все равно будет недостаточно — придется закупать еще и российский СПГ.

Газ вместо угля

Отказ от угля — ключевой элемент зеленой стратегии Евросоюза, направленной на борьбу с глобальным потеплением и выбросами парниковых газов. Германия к 2038 году планирует закрыть все угольные электростанции. Их переведут на газ, так что спрос на голубое топливо резко возрастет.

Радикальные зеленые требуют вообще отказаться от углеводородов и полностью перейти на возобновляемые источники энергии и водород.

Но, как заявил федеральный министр экономики Германии Петер Альтмайер, не стоит рассчитывать, что "водородная стратегия" позволит отказаться от газа. Наоборот, в контексте новой климатической политики Европе понадобится еще больше голубого топлива. И уже очень скоро.

Потребность в газе, подчеркнул Альтмайер, не уменьшится и при переходе на возобновляемые источники энергии, которые очень зависят от погоды. Чтобы удовлетворить спрос на энергию в ночное время, когда не работают солнечные батареи, или в периоды безветрия, когда бездействуют ветряные электростанции, понадобится водород.

А самый доступный источник водорода — как раз природный газ. Так что зависимость Европы от российских поставок лишь усилится.

Водород можно производить из газа и в России, затем перекачивая его в Германию по "Северному потоку — 2". Но энергозависимость ЕС от Москвы от этого не ослабеет.

Достроят в любом случае

После того как в конце декабря Вашингтон ввел санкции против "Северного потока — 2", швейцарский подрядчик Allseas прекратил укладку труб в Балтийском море. Газопровод готов на 94 процента — требуется сварить и опустить на дно всего 160 километров труб.

Как заявил Bloomberg министр энергетики США Дэн Бруйетт, Россия не сможет самостоятельно закончить строительство газопровода. По его словам, задержка будет "очень длительная", поскольку у Москвы "нет соответствующих технологий".

Между тем, как стало известно в начале февраля, Датское энергетическое агентство (ДЭА) обсуждает с Nord Stream 2 AG различные варианты завершения строительства.

Один из них предусматривает внесение дополнений в разрешение на прокладку труб, благодаря которым оставшиеся работы смогут выполнить российские суда. О скором возобновлении строительства свидетельствует активность в районе трубопровода: 16 января туда прибыло многофункциональное судно Strill Explorer. Находящиеся на борту два подводных аппарата с дистанционным управлением располагают оборудованием для трехмерной фотограмметрии и других геофизических исследований.

В Nord Stream 2 подтвердили, что корабль проводит исследования по маршруту газопровода.

О том, что Россия в состоянии завершить строительство, заявил и Райан Зеле, руководитель австрийской нефтегазовой компании OMV, финансирующей проект. Для этого нужно подходящее судно. Зеле подчеркнул, что укладка труб на небольшой глубине "не требует супертехнологий".

В "Газпроме" тем временем уже обозначили четкие сроки: конец 2020 года.

Грозит дефицит

Пока проект откладывается, в Германии уже подсчитали, что даже запуск "Северного потока — 2" не покроет растущих потребностей Старого света в голубом топливе.

В 2018 году Европа импортировала 390 миллиардов кубометров газа. Больше половины обеспечила Россия: "Газпром" поставил рекордные 201,7 миллиарда кубов. С вводом в строй "Северного потока — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год экспорт существенно увеличится.

Но, как сообщил в октябре Андреас Ширенбек, глава немецкой энергетической компании Uniper, партнера "Газпрома" по трубопроводу, даже это не удовлетворит растущий европейский спрос. По его оценкам, в перспективе дефицит газа на континенте может достичь 300 миллиардов кубометров в год.

Это результат не столько повышения потребления газа европейцами, сколько неуклонного снижения собственной добычи. Так, на нидерландском месторождении Гронинген, на которое приходилась шестая часть всей газодобычи в ЕС, сейчас консервируют скважины, а окончательное закрытие месторождения недавно перенесли с 2030 на 2022 год.

"Надо учесть и сокращение поставок из Норвегии, Великобритании, — напоминает глава Uniper. — Образуется весьма существенный разрыв между спросом и предложением". Поэтому, уверен он, Европе скоро понадобится больше и трубопроводного газа, и СПГ.