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Туризм
2020-02-24T11:16+0300
https://ria.ru/20200224/1565076904.html
Туристы рассказали, готовы ли поменять самолет на поезд ради экологии
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РИА Новости

Туристы рассказали, готовы ли поменять самолет на поезд ради экологии

11:16 24.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВ поезде дальнего следования
В поезде дальнего следования
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, готовы ли они поменять самолет на поезд, чтобы снизить негативное влияние на экологию, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компания провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что большинство (80 процентов) относятся к предложению положительно.
Причем 60 процентов из них уже стараются перемещаться на экологичном транспорте, а 20 процентов ждут, когда поезда станут скоростными, чтобы пересесть на них.
Каждый пятый опрошенный не готов отказаться от перелетов, причем 4,6 процента из них не верят, что экологические проблемы настолько серьезны. 13,6 процентов туристов дорого ценят свое время и не хотят перемещаться медленнее, а остальные предпочитают поездам другие виды транспорта.
"Самолет считается одним из самых неэкологичных видов транспорта: на долю авиации приходится порядка двух процентов выбросов углекислого газа в атмосферу. При этом железнодорожный транспорт, особенно современные электропоезда, наоборот достаточно экологичны, — рассказал директор по маркетингу сервиса Алексей Теплов.
Он отметил, что на одного пассажира скоростного поезда приходится шесть граммов выбросов углекислого газа на километр пути. Для обычных поездов этот показатель составляет 41 грамм, а для самолетов — от 195 до 254 граммов.
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