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2020-02-24T08:04+0300
https://ria.ru/20200224/1565067848.html
"Топите печь!" Жители Омской области в морозы остались без газа
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РИА Новости

"Топите печь!" Жители Омской области в морозы остались без газа

08:00 24.02.2020 (обновлено: 08:04 24.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖенщина чистит снег во дворе дома в селе Омской области
Женщина чистит снег во дворе дома в селе Омской области
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Мария Марикян. Жителей частных домов трех районов Омской области отрезали от газа посреди зимы. Проблема в том, что месторождение, обеспечивающее северные территории региона голубым топливом, истощилось: природных ресурсов на всех не хватает. К тому же скважины нуждаются в капитальном ремонте. Теперь люди вынуждены переходить на альтернативное отопление, однако не у всех есть такая возможность. Печи, годами стоявшие без дела, плохо прогревают дома.

Истощенное месторождение

В конце января жителям Тарского, Знаменского и Тевризского районов отключили газ. Несколькими днями ранее людей предупредили: могут быть неполадки, поэтому лучше запастись углем и дровами.
Зачем понадобилась такая мера, чиновники объяснили так: давление в скважинах Тевризского газоконденсатного месторождения, которое обеспечивает эти районы газом, резко понизилось. Все из-за морозов — потребление увеличилось почти вдвое, а совсем истощенное месторождение с подобной нагрузкой просто не справляется. Тридцатого января в городе Тары, втором по величине в Омской области, ввели режим ЧС.
Специалисты регионального Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий сообщили агентству, что от газового отопления отключили 525 домовладений: "А вообще подключенных абонентов — 3785". И добавили, что это лишь небольшой процент проживающих на севере Омской области.
Конфорка газовой плиты
3 февраля, 12:29
Глава Омской области поручил проверить ситуацию с отключением газа
Четырнадцатого февраля подачу голубого топлива частично восстановили — в двух сотнях домов еду можно снова готовить на газе. А вот отапливать помещение приходится своими силами. От природного источника не отключили только тех, у кого нет в доме печей, но и там газ поступает с перебоями.
"Необходимо восстановить давление в скважинах до приемлемого уровня и стабилизировать их работу. Сейчас принимаются все меры для скорейшей подачи газа", — пообещали в Минпромышленности. Сколько при этом могут занять работы, не уточнили: "Давление постоянно меняется. Пока сложно делать прогнозы".
В свою очередь, Александр Панратов, генеральный директор компании, которая работает на Тевризском газоконденсатном месторождении, объяснил в беседе с РИА Новости, что на том участке три скважины. Но в рабочем состоянии фактически только одна: вторую затопило подземными водами, поэтому поступление газа там ограничено, а третья и вовсе вышла из строя.
"Пока мы не можем снабжать газом население в прежнем режиме. Все, кто заключал с нами договор, должны помнить: в случае подобных ЧП нужно иметь под рукой альтернативный источник отопления. Все это прописано в документах, — говорит Панратов. — Третья скважина нуждается в капитальном ремонте. Он запланирован на лето. Если состоится, в следующем году такой проблемы не будет". По его словам, "был бы смысл еще одну скважину пробурить, но пока эти работы совсем не по карману".
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМужчина колет дрова в селе Омской области
Мужчина колет дрова в селе Омской области
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Мужчина колет дрова в селе Омской области

"Думали, поможет"

Представители райадминистраций еще осенью предупреждали людей о возможных проблемах. Не потому, что знали о надвигающемся кризисе: газ в Сибири посреди зимы отключают далеко не в первый раз.

"Подобное было и прошлой зимой. Тогда мы в местной больнице сменили газовую котельную на угольную. С области нам на это выделили около двадцати миллионов, — рассказывает замглавы Знаменского района Сергей Кротов. — И еще такую задачу поставили: все юридические лица должны были перейти на альтернативное отопление — кто на уголь, кто на электричество. Чтобы нагрузку снизить. Не только в нашем районе, но и в Тарском, и в Тевризском".

Однако источника по-прежнему на всех не хватало, "а морозы и вовсе выбили из колеи". "Поэтому и отключили тех, кто может перейти на альтернативу. Пока добиться высокого давления не удается. Поэтому в районы централизованно завезли и уголь, и дрова. Никто без отопления не останется", — заверяет Кротов.

"Отключили от газа"

Местные жители не разделяют оптимизма чиновников. "Я два с половиной года назад решил подключиться к газу. Копил специально для этого. Стоит это удовольствие двести тысяч рублей. Плюс еще нужно купить котел — тысяч пятьдесят. Для здешних, хочу сказать, это деньги немалые, — подсчитывает житель Тарского района Александр. — В доме, где я живу, есть печь — она прямо встроена в фундамент, поэтому от нее не избавиться. Я ведь не просто так потратил столько времени, сил и денег, чтобы посреди сибирской зимы меня отключили от газа!"
© Фото : из личного архива Ольги ЕвдокимовойГазовый котел
Газовый котел
© Фото : из личного архива Ольги Евдокимовой
Газовый котел
Другая жительница Тарского района призналась, что еще прошлым летом хотела избавиться от печи 1986 года выпуска. "Газом мы пользуемся вот уже 15 лет. Все старые котлы, предназначенные для альтернативного топлива, давно пришли в негодность. Когда отключили топливо, у нас толком и запасов не было. Пришлось брать дрова из бани — по размеру не подходили для печи, поэтому рубили посреди ночи, — объясняет Ольга Евдокимова. — Этих запасов хватило на два дня. Затем купили дрова, пока только два куба. Больше не смогли — зарплата не позволяет. Постараемся растянуть на недели три. Дом плохо прогревается".
По словам Ольги, после того как отключили газ, цены на дрова взлетели. "Если раньше куб стоил 1300 рублей, то теперь 1800. А то, что газ вернули для пищеприготовления, проблему особо не решает. Среди местных есть те, кто по каким-то причинам и от этого отказался. Они просто запаслись на время кризиса баллонами с сжиженным газом. Один стоит почти три тысячи, хватает на месяц. Не все в состоянии его купить, — уточняет Ольга. — Но дело в том, что если на улице кто-то один против этой частичной подачи газа, все будут без него сидеть. Вот ходила инициативная группа по домам, уговаривала людей не отказываться. А что касается дров — они сырые, поэтому приходится сушить где придется".
Пенсионерка Алена А. (имя изменено по ее просьбе) пожаловалась агентству, что ей вместе с матерью-инвалидом второй группы альтернативное топливо совсем не по карману. "Пенсия в общем — десять тысяч. И как быть? С подобной ситуацией сталкивались уже в 2003-м — тогда объявили, что муниципальная котельная переходит на газ. С каждого просили по сто тысяч, чтобы подключиться. Собрали еле-еле — это очень большие деньги для нас. А теперь снова просят переключиться — на дрова… Да наша печь за эти годы совсем износилась! Нам топить ее страшно. Бог знает, чего ожидать! — возмущается пенсионерка. — За окном всего минус двадцать семь, а газа уже нет. У нас ведь и холоднее бывает".
© Фото : из личного архива Ольги ЕвдокимовойКотел для твердого топлива
Котел для твердого топлива
© Фото : из личного архива Ольги Евдокимовой
Котел для твердого топлива
Собеседница добавляет: им еще с 2008 года обещают провести "большой газ" — крупная магистраль идет из Саргатского района через Большеречье, а это в ста километрах. "Но пока никаких изменений".
По словам Алены, в начале февраля власти предложили местным на время поселиться в лагере, что в 18 километрах от района, где она живет. "Конечно, никто не согласился. Как детям в школу добираться? Что делать тем, у кого нет своей машины? Там и магазинов толком рядом нет. К тому же место общественное, в комнате — по пятеро-шестеро".
Люди мириться с таким положением дел не собираются. "Мы составили коллективное обращение, собрали 926 подписей. Отправили в администрацию президента, Совет Федерации, Госдуму и в ОНФ, — говорит Ольга Евдокимова. — И дальше будем обращаться во всевозможные инстанции. На днях вот встретились с представителем президента в нашем регионе. Озвучили проблему. Чего ждать, пока не знаем".
Люди также обратились в прокуратуру: там пока отреагировали только на одну из жалоб — на завышенную цену на дрова. Один из жителей области почти на тридцать процентов увеличил стоимость сырья. Теперь ему грозит административное наказание по части 1 статьи 14.6 КоАП ("Нарушение порядка ценообразования").
© из личного архива Ольги ЕвдокимовойПечь в доме Ольги Евдокимовой
Печь в доме Ольге Евдокимовой
© из личного архива Ольги Евдокимовой
Печь в доме Ольги Евдокимовой

Смелые прогнозы

Главное, чего хотят добиться местные, — присоединения их к другой магистрали, более крупной.

"Еще в советские времена разработка месторождения на Тевризе считалась бесперспективной. Однако в конце девяностых решили газифицировать за счет него Тарский, Знаменский и Тевризский районы. Тогда запасы оценивались более чем в миллиард кубометров. Видимо, прогнозы были на тот момент смелые, — комментирует ситуацию бывший житель Тары, омский журналист Андрей Курников. — Если в хорошие годы скважина выдавала более 20 миллионов кубометров газа в год, то уже в 2019-2020 годы — всего 3,3".

Курников уточняет, что за время освоения месторождения пробурили семь скважин, четыре оказались пустышками. "По тому, как складывается ситуация, нет сомнений: в разработку новой скважины никто вкладываться не станет. Поэтому все, что остается жителям, — ждать, пока построят газопровод Большеречье — Тара. Это обеспечит бесперебойную поставку, исключит подобные кризисные ситуации. Областные власти заявили, что вопрос вынесут на обсуждение после 2020-го. А сроков конкретных при этом не обозначили".

"Не впечатляют"

В пресс-службе ОНФ агентству сообщили, что о сложностях с газификацией районов Омской области им известно: "Подобная ситуация возникает уже не первый год. Особенно проблема обостряется при низких температурах. Эксперты газового сектора проинформированы о том, что месторождение истощено. Поэтому необходимо подключаться к магистральному газопроводу. Кроме того, не все районы даже административного центра — Омска — обеспечены магистральным газом: многие до сих пор используют сжиженный, который стоит для местного населения в десятки раз дороже. Программа газификации районов утверждена, но этапы не впечатляют".
Работа пожарно - спасательного центра в Тамбове
1 января, 15:13
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Член центрального штаба и координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина полагает, что к решению проблемы в Омской области должна в полной мере подключиться прокуратура. "Людям отключили газ в холодное время года, их подвергли опасности. Хочу сказать, наши специалисты неоднократно обращали внимание на проблему, но ситуацию так и не урегулировали".
Калинина добавила: вопросы газификации, впрочем, болевая точка не только для жителей Омской области.

"Правила игры газовиков с населением сегодня не установлены. Газовики — монополисты. Если идти на конструктивный диалог с муниципалитетами им не хочется, то и не идут. Необходимо установить предельные тарифы для субъектов на государственном уровне, — считает Калинина. — Пока же имеем следующее: магистральный газопровод проходит через населенный пункт, жителей к нему не подключают, поскольку данные работы "не включены в программу газовиков".

А если и появляется возможность подключиться, то требуют "неподъемные суммы". "Например, в поселке в черте Брянска ресурсоснабжающая организация предлагает жителям подключение по конечной стоимости примерно в 500-600 тысяч рублей с дома. А в ходе рейда по Краснодарскому краю мне люди жаловались на то, что у них с домовладения запрашивают в два с лишним раза больше, — продолжает собеседница. — Это ведь очень много для простых людей. Поэтому им приходится жить с печным отоплением, собирать валежник и рубить леса".
Для решения проблемы Калинина предлагает "выстроить оперативное взаимодействие общественников и с Минэнерго, и с Минтранспорта": "Так эксперты могут дать ведомствам обратную связь с мест, а значит, оперативнее решать вопросы, вызывающие социальное напряжение".
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ОНФМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Омская областьОмскТараЗимаОбщество
Популярные комментарии
газ продаём всему миру, а своим как нибудь. Правильно было на рисунке, про силу сибири. Только для кого она? Выходит, что только для заграницы.
24 февраля, 08:49
Вячеслав Гаджиев
1800102
У России нет колоний которые можно грабить как запад. По этому Грабят нас - простых россиян .
24 февраля, 09:59
Алексей Ансон
800211
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