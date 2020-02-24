Уйти от винта: первые реактивные истребители разных стран

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Обнаружение, сближение, выход в хвост и меткая очередь — ровно 75 лет назад, 24 февраля 1945-го, советский летчик-ас Иван Кожедуб сбил реактивный самолет — немецкий истребитель Me-262. Это чудо-оружие люфтваффе — первая в мире серийная турбореактивная машина и первая принявшая участие в боевых действиях. Вскоре технологии производства подобных самолетов освоили и другие страны.

Me-262

Впервые реактивный "мессершмитт" поднялся в воздух в апреле 1942-го, а на вооружение его приняли весной 1944 года. К этому времени Германия стала терять преимущество в воздухе — и качественное, и численное. Люфтваффе была нужна машина, способная противостоять превосходящим силам противника и уверенно побеждать в воздушных боях. Тогда германское командование обратилось к одной из своих ранних программ по созданию принципиально нового самолета.

Me-262 представлял собой цельнометаллический низкоплан с двумя реактивными газотурбинными двигателями, расположенными под крылом с внешней стороны основных стоек шасси. Центральная силовая установка состояла из двух движков Jumo-004 с тягой по 910 килограмм-сил каждый. Она позволяла истребителю разгоняться до рекордных 900 километров в час и подниматься на 11 тысяч метров. Запаса топлива хватало на тысячу километров. Основным вооружением Me-262 были четыре 30-миллиметровых пушки МК-108. Для борьбы с дневными бомбардировщиками на одной из модификаций истребителя устанавливались 24 неуправляемые ракеты R4M.

Всего до конца войны немцы успели построить почти полторы тысячи Me-262 в различных модификациях. Они сбили около 150 самолетов противника при собственных потерях около 100 машин. Большое количество сбитых "мессершмиттов" связано с низким уровнем подготовки пилотов, недостаточной надежностью двигателей и перебоями в снабжении истребительных частей. Несмотря на революционность конструкции, супероружием Me-262 так не стал. Эти самолеты медленно набирали скорость и высоту, обладали худшей маневренностью, чем поршневые машины.

МиГ-9

Первый советский турбореактивный истребитель МиГ-9 совершил дебютный полет 24 апреля 1946-го. Конструкция — цельнометаллический свободнонесущий моноплан со среднерасположенным крылом и убирающимся трехколесным шасси. Силовая установка — два турбореактивных двигателя РД-20, скопированных с трофейных БМВ-003, тягой по 800 килограмм-сил каждый. Это позволяло "девятому" развивать скорость до 910 километров в час, подниматься на 13,5 тысячи метров и улетать на 800 километров. Вооружение — 37-миллиметровая пушка Н-37 и две 23-миллиметровых НС-23.

МиГ-9 производили с 1946 по 1948 год — до тех пор, пока в СССР не приняли на вооружение более совершенный МиГ-15. За два года успели построить более 600 экземпляров. Машина зарекомендовала себя надежной, однако в строевых частях поначалу относились к ней с недоверием. Пилоты попросту боялись летать на самолете без винта, а техники не обладали достаточным опытом обслуживания. Для скорейшего освоения истребителя во все части, вооруженные МиГ-9, отправили бригады инженеров с заводов-изготовителей.

F-80

Первым американским серийным реактивным истребителем стал Lockheed F-80 Shooting Star, поднявшийся в воздух 8 января 1944-го. Самолет построили всего за 143 дня с целью усилить воздушную группировку ВВС США в Европе, однако повоевать серийные машины так и не успели. Они начали поступать в авиационные части только в конце 1945-го.

Конструктивно самолет представлял собой классический моноплан с низкорасположенным прямым крылом и однокилевым хвостовым оперением. На машины поздних серий устанавливали турбореактивный двигатель J33-A-35 компании "Аллисон". Тяга силовой установки доходила до 2450 килограмм-сил. Она позволяла F-80 разгоняться до 933 километров в час и поддерживать крейсерскую скорость около 800 километров в час, подниматься на 14 тысяч метров и иметь практическую дальность полета в 1328 километров. Основное вооружение — шесть 12,7-миллиметровых пулеметов, а также бомбы и неуправляемые ракеты.

Боевое крещение эти самолеты прошли в небе над Кореей. Только за первые четыре месяца войны F-80 совершили 15 тысяч вылетов в качестве истребителей-бомбардировщиков. Однако на равных бороться с северокорейскими поршневыми "яками" они были не в состоянии из-за ограниченной маневренности.

Ничего не могли противопоставить F-80 и новейшим советским трансзвуковым МиГ-15, превосходившим Shooting Star по всем параметрам. Ситуация изменилась, когда на вооружение ВВС США поступили истребители F-86 "Сейбр". Всего за годы эксплуатации из 1700 построенных F-80 было потеряно 700 машин. Более половины сбили в Корее. Сами F-80 одержали на этой войне 18 воздушных побед, в том числе и над четырьмя МиГ-15.

Gloster Meteor

Первый британский реактивный истребитель Gloster Meteor поднялся в воздух 5 марта 1943-го и уже через год воевал в составе королевских ВВС. Этот одноместный самолет классической компоновки оснащался двумя турбореактивными двигателями Rolls-Royce W.2B/23C Welland с тягой 771 килограмм-сил каждый.

Он развивал максимальную скорость в 676 километров в час, имел практическую дальность в две тысячи километров и мог подниматься на 15 тысяч метров. Вооружение — четыре 20-миллиметровых пушки. Тактико-технические характеристики с годами менялись, так как появлялись все новые модификации машины.