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2020-02-24T13:29+0300
https://ria.ru/20200224/1565056099.html
Социальный контракт помогает людям и бизнесу встать на ноги
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РИА Новости

Социальный контракт помогает людям и бизнесу встать на ноги

08:00 24.02.2020 (обновлено: 13:29 24.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевСотрудница швейной мастерской
Сотрудница швейной мастерской
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Семьи, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, могут изменить жизнь к лучшему, заключив с государством социальный контракт. В Ростовской области такая мера индивидуальной поддержки действует с 2013 года.
Нина Бесчастная узнала о программе от своих друзей, которые уже заключали социальные контракты. У женщины золотые руки, поэтому вопрос о выборе бизнеса решился сам собой: она открыла швейную мастерскую. 60 тысяч пришлись как раз кстати.

На эти деньги я купила дорогостоящее оборудование — оверлок. Это уже большое подспорье. Нужно было деньги найти, а тут поддержали и я оборудование купила", — поделилась Бесчастная.

Чтобы получить материальную поддержку, Нина написала заявление — пример можно найти в постановлении правительства Ростовской области от 4 июля 2013 года № 429 "Об оказании адресной социальной помощи на основании социального контракта".
После этого она собрала документы — для каждой ситуации они разные, но обязательно нужно предоставить паспорта, справки о заработке каждого члена семьи за три месяца и регистрацию по месту жительства.
Нина — многодетная мать, поэтому к пакету документов ей нужно было приложить свидетельства о рождении детей.
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Социальный контракт заключается с определенными условиями, которые зависят от каждой конкретной ситуации. Если это запуск бизнеса, то для него необходимо получать статус индивидуального предпринимателя.
"Я должна была ИП открыть в определенные сроки, деньги, которые выделили, я должна была потратить на определенные покупки, связанные с моим будущим бизнесом, и через три месяца подать отчет", — сказала Бесчастная.
Она сняла помещение, а дальше включилось сарафанное радио, и теперь у Нины целая очередь клиентов.

Небольшая реклама была, так как я живу в поселке, люди уже знают, что я умею шить, и потихоньку через знакомых пошли люди. Видели качество, видели работу и передавали друг другу. Дали возможность теперь работать самой на себя и рассчитывать свое время. Я могу свободно заниматься детьми, если, допустим, у меня появляется время, я могу себе это позволить", — поделилась она.

Помощь региона

В 2019 году Ростовская область заключила 1768 социальных контрактов. В нынешнем году планируют заключить не менее 600.
Помощь оказывается разная, в зависимости от ситуации, в которой находится малоимущая семья. Это может быть поиск работы, получение профессионального образования, ведение личного подсобного хозяйства, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и многое другое.
В самых тяжелых случаях материальная помощь может пойти на лечение, в том числе от алкоголизма и наркомании, погашение задолженности по оплате жилья и даже установку счетчиков.

По результатам завершенных социальных контрактов доходы семей увеличиваются более чем в 1,5 раза, реализуется трудовой потенциал получателей помощи, появилось чувство уверенности и ответственности за достижение желаемого результата", — уточнили в пресс-службе Ростовской области.

Общий объем средств, выделенных на программу, составил около 250 миллионов рублей. Благодаря мерам индивидуальной поддержки помощь получили 20 тысяч жителей области.

Открыть дело по душе

Многодетная мать Эллина Тучина воспитывает троих сыновей, двое из которых близнецы. У жительницы Ростовской области 27-летний опыт работы парикмахером. Заключить социальный контракт ей предложили в местном центре занятости, где женщина стояла на учете.
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Эллина решила продолжить дело своей жизни и открыть собственную парикмахерскую. Благодаря программе она получила 60 тысяч, которые и стали ее стартовым капиталом. Теперь постоянные клиенты приезжают прямо к ней, а не ищут мастера в других салонах.
"Приходят как к хорошему специалисту. Я гарантирую качество своей работы, качество услуг. У меня есть зона для клиентов. У меня брови еще делают — я сама этим занимаюсь, делаю татуаж хной", —рассказала Эллина.
Одно из условий социального контракта Эллины — система скидок для многодетных семей, пенсионеров и инвалидов в ее салоне.

"Скидки на обслуживание — да, конечно. Чисто по-человечески. Конечно, им радостно, когда они об этом узнают. Им нравится", — добавила Эллина.

После того как женщина предоставила необходимые документы, оформление контракта заняло всего десять дней, максимальное время оформления документов — 15 дней. По словам Тучиной, все делалось быстро и без задержек. Чтобы показать, как идет новый бизнес, Эллина должна была предоставить отчет спустя год.
"Через год я делаю фотографии салона, как я работаю. Я должна была подтвердить, что все еще на плаву. Присылала свои работы", — сказала она.
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