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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.
2020-02-24T12:00+0300
https://ria.ru/20200224/1565043402.html
Подкаст "Страхи/Ошибки": зачем мы жалеем себя и других
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565078671_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_2d75f5cbed532cca891a47f9db9d9609.jpg
РИА Новости

Подкаст "Страхи/Ошибки": зачем мы жалеем себя и других

12:00 24.02.2020
104
Страхи/Ошибки
Подкаст "Страхи/Ошибки": зачем мы жалеем себя и других
12:00
Жалеть себя нормально? Точно? А других? Что лежит в основе жалости: самолюбие или альтруизм? Имеет ли право один человек вмешиваться в жизнь другого, желая помочь? Как узнать, кто нуждается в поддержке, а кто — манипулирует? Почему некоторые годами жалеют себя, но так и не меняют свою жизнь?
Жалость, на первый взгляд, хорошее чувство. Мы жалеем себя, несчастную соседку с пьющем мужем, бездомного, который мёрзнет на улице. Но здесь всё неоднозначно: всегда найдутся те, кто злоупотребляет помощью и паразитирует на жалости. В итоге соседка может сесть на шею, бездомный на милостыню вместо еды купить водки, а с жалостью к себе можно навсегда остаться в позиции жертвы.
Чего в жалости больше — хорошего или плохого? Может ли это чувство приносить вред? Почему оно работает избирательно и к кому-то мы её совершенно не испытываем? Как жить с чрезмерной жалостью ко всем?
Вместе с эволюционным психологом Иваном Хватовым, гештальт-терапевтом Полиной Гавердовской и Екатериной Сурат, которая часто жалеет себя, разбираемся, почему жалость — неоднозначное чувство и о чём оно может рассказать.
5:25 что провоцирует жалость
8:25 что такое жалость с эволюционной точки зрения и почему в ней нет альтруизма
11:20 что стоит за жалостью к себе и зачем она каждому из нас
14:50 как отличить реальную просьбу помочь от жалости-манипуляции
17:45 как не обесценить чувства жалующегося и вовремя дать ему мотивирующий "пинок"
19:25 "не надо меня жалеть": в чём ошибка такого подхода к своим эмоциям
21:45 что такое копинг-стратегии и как они работают
25:15 как жалеть, не унижая достоинства
29:25 как жить с чрезмерной жалостью ко всем
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
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