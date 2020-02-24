Жалеть себя нормально? Точно? А других? Что лежит в основе жалости: самолюбие или альтруизм? Имеет ли право один человек вмешиваться в жизнь другого, желая помочь? Как узнать, кто нуждается в поддержке, а кто — манипулирует? Почему некоторые годами жалеют себя, но так и не меняют свою жизнь?

Подкаст "Страхи/Ошибки": зачем мы жалеем себя и других

Жалость, на первый взгляд, хорошее чувство. Мы жалеем себя, несчастную соседку с пьющем мужем, бездомного, который мёрзнет на улице. Но здесь всё неоднозначно: всегда найдутся те, кто злоупотребляет помощью и паразитирует на жалости. В итоге соседка может сесть на шею, бездомный на милостыню вместо еды купить водки, а с жалостью к себе можно навсегда остаться в позиции жертвы.

Чего в жалости больше — хорошего или плохого? Может ли это чувство приносить вред? Почему оно работает избирательно и к кому-то мы её совершенно не испытываем? Как жить с чрезмерной жалостью ко всем?

Вместе с эволюционным психологом Иваном Хватовым, гештальт-терапевтом Полиной Гавердовской и Екатериной Сурат, которая часто жалеет себя, разбираемся, почему жалость — неоднозначное чувство и о чём оно может рассказать.

5:25 что провоцирует жалость

8:25 что такое жалость с эволюционной точки зрения и почему в ней нет альтруизма

11:20 что стоит за жалостью к себе и зачем она каждому из нас

14:50 как отличить реальную просьбу помочь от жалости-манипуляции

17:45 как не обесценить чувства жалующегося и вовремя дать ему мотивирующий "пинок"

19:25 "не надо меня жалеть": в чём ошибка такого подхода к своим эмоциям

21:45 что такое копинг-стратегии и как они работают

25:15 как жалеть, не унижая достоинства

29:25 как жить с чрезмерной жалостью ко всем

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

________

Монтаж Андрея Темнова

Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru