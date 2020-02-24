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Туризм
2020-02-24T04:12+0300
https://ria.ru/20200224/1565026743.html
Сколько тут кошек: заповедник в Приморье опубликовал фотозагадку
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565026439_0:391:1080:999_1036x0_80_0_0_abce488736d1d09a1a52a7714bf56cfa.jpg
РИА Новости

Сколько тут кошек: заповедник в Приморье опубликовал фотозагадку

04:12 24.02.2020
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© Фото : аккаунт нацпарка "Земля леопарда"Амурский тигр в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае
Амурский тигр в национальном парке Земля леопарда в Приморском крае
© Фото : аккаунт нацпарка "Земля леопарда"
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Заповедник "Земля леопарда" опубликовал уникальные кадры семьи амурских тигров, сделанные фотоловушкой.
"Сколько кошек вы видите на первом снимке?" – спрашивают сотрудники нацпарка.
Эксперты уточняют, что амурский тигр – самый северный и крупный из всех кошачьих на планете.
"У этой семьи нет нужды странствовать по лесам и горам в поисках дома – вокруг них, на "Земле леопарда", уже достаточно пищи, — подписано фото. — Хватает и для того, чтобы мирно жить рядом с собратом – дальневосточным леопардом".
© Фото : аккаунт нацпарка "Земля леопарда"Амурский тигр в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае
Амурский тигр в национальном парке Земля леопарда в Приморском крае
© Фото : аккаунт нацпарка "Земля леопарда"
Амурский тигр в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае
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ТуризмТуризмтуристыНациональный парк "Земля леопарда"Новости - ТуризмПриморский край
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