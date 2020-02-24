Сколько тут кошек: заповедник в Приморье опубликовал фотозагадку

Эксперты уточняют, что амурский тигр – самый северный и крупный из всех кошачьих на планете.

"У этой семьи нет нужды странствовать по лесам и горам в поисках дома – вокруг них, на "Земле леопарда", уже достаточно пищи, — подписано фото. — Хватает и для того, чтобы мирно жить рядом с собратом – дальневосточным леопардом".