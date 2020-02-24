Сколько тут кошек: заповедник в Приморье опубликовал фотозагадку

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Заповедник "Земля леопарда" опубликовал уникальные кадры семьи амурских тигров, сделанные фотоловушкой.
"Сколько кошек вы видите на первом снимке?" – спрашивают сотрудники нацпарка.
Эксперты уточняют, что амурский тигр – самый северный и крупный из всех кошачьих на планете.
"У этой семьи нет нужды странствовать по лесам и горам в поисках дома – вокруг них, на "Земле леопарда", уже достаточно пищи, — подписано фото. — Хватает и для того, чтобы мирно жить рядом с собратом – дальневосточным леопардом".
© Фото : аккаунт нацпарка "Земля леопарда"Амурский тигр в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае
Амурский тигр в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае