Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-02-24T08:03+0300
https://ria.ru/20200224/1564986508.html
"К молитве глухо". В чем главная опасность Масленицы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565094644_0:0:2957:1663_1036x0_80_0_0_103877a5ad7b9a84901fe617670df32a.jpg
РИА Новости

"К молитве глухо". В чем главная опасность Масленицы

08:00 24.02.2020 (обновлено: 08:03 24.02.2020)
7696
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМасленичные гуляния в Москве и Московской области
Масленичные гуляния в Москве и Московской области
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В России начинается Масленица. Для православных это время особое — последняя неделя перед Великим постом, и в Церкви призывают посвятить ее тому, чтобы духовно и физически подготовиться к длительному строгому воздержанию. А народные обычаи, напротив, склоняют к безудержному веселью и чуть ли не обжорству. О том, как решить эту дилемму, — в материале РИА Новости.

Праздник живота

"Стол огромный. Чего только нет на нем! Рыбы, рыбы... икорницы в хрустале, во льду, сиги в петрушке, красная семга, лососина, белорыбица-жемчужница, с зелеными глазками огурца, глыбы паюсной, глыбы сыру, хрящ осетровый в уксусе, фарфоровые вазы со сметаной, в которой торчком ложки, розовые масленки с золотистым кипящим маслом на камфорках, графинчики, бутылки... Черные сюртуки, белые и палевые шали, "головки", кружевные наколочки... Несут блины, под покровом", — изобилует деталями известное "Лето Господне" Ивана Шмелева.
Эти строки как нельзя лучше объясняют популярность Масленицы в народе. И правда: какой еще праздник ставит во главу угла употребление различных вкусностей? Отсюда еще одно название недели перед Великим постом — Обжорная.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБлины с вареньем из сосновых шишек
Блины с вареньем из сосновых шишек
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Блины с вареньем из сосновых шишек
"За ухою и расстегаями — опять и опять блины. Блины с припеком. За ними заливное, опять блины, уже с двойным припеком. За ними осетрина паровая, блины с подпеком. Лещ необыкновенной величины, с грибками, с кашкой... наважка семивершковая, с белозерским снетком в сухариках, политая грибной сметанкой... блины молочные, легкие, блинцы с яичками... еще разварная рыба с икрой судачьей, с поджарочкой... желе апельсиновое, пломбир миндальный-ванилевый..." — продолжает описывать Шмелев масленичный стол в дореволюционной Москве.
Причем все старались доесть как можно скорее. И вот, читая свидетельства тех лет, задаешься вопросом: а зачем так объедаться?
"Заговены нонче, а завтра строгие дни начнутся, Великий пост. Ты уж "масленицу"-то похерь (забудь. — Прим. ред.) до ночи, завтра-то глядеть грех. Погляди-полюбуйся — и разбирай... пряничка поешь, заговеться кому отдай", — отвечает писатель устами одного из героев "Лета Господня".
Выходит, что до Прощеного воскресенья люди объедаются блинами, веселятся что есть мочи, а потом "рубят с плеча" — резко переходят на постную еду и всю неделю ходят в храм на многочасовые службы. Неужели такой подход полезен для души и тела?
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМасленичные гуляния и проводы зимы
Масленичные гуляния и проводы зимы
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Масленичные гуляния и проводы зимы

Полупост

Вообще Масленица — народное название последней недели перед Великим постом. В дохристианские времена это был языческий праздник проводов зимы. Тогда даты Масленичной недели определялись по движению солнца, и приходилась она примерно на конец марта.
Теперь же все зависит от церковного календаря. Масленица входит в череду так называемых подготовительных недель перед постом. А называется по уставу "седмицей мясопустной" или "сырной".
"Это, по сути, неделя полупоста. Дело в том, что Церковь постепенно готовит христиан к Великой четыредесятнице. На Неделе о мытаре и фарисее поста вообще нет, в следующую за ней Неделю о блудном сыне верующие постятся в среду и пятницу — как это бывает обычным образом в течение всего года. А начало Масленичной недели называется днем заговенья на мясо, после которого мясные продукты не употребляются вплоть до Пасхи (в этом году Светлое Христово Воскресение празднуется 19 апреля. — Прим. ред.). Но зато абсолютно всю неделю можно вкушать молочные продукты, масло, яйца и сыр. Отсюда и такое название — сырная неделя", — объясняет председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
В храмах эта неделя тоже особенная: в среду и пятницу совершаются великопостные богослужения.
"В данном случае в церковном уставе заключен педагогический момент: с одной стороны, постепенно подготовить верующего к посту путем введения определенных ограничений, а с другой — дать некую вольницу накануне великопостного воздержания", — подчеркивает священнослужитель.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкУгощения на праздновании Масленицы
Угощения на праздновании масленицы
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Угощения на праздновании Масленицы
Поэтому, по словам о. Максима, настоящая цель Масленицы — не объесться блинами до отвращения, а постепенно приучить себя к воздержанию, чтобы вступить в Великий пост сознательно. То есть не ради диеты после богатой на блюда недели, а для духовной пользы.

Главное — умеренность

Известно, что принципа постепенной подготовки к Великому посту Церковь придерживалась еще в первом тысячелетии нашей эры. С той эпохи остались многочисленные изречения святых, утверждавших, что умеренность важна не только для души, но и для тела.
Столетия спустя слова отцов Церкви подтвердили научные исследования.
"Для любого человека пресыщаться любимым продуктом, до которого он, что называется, дорвался, чрезвычайно вредно. Из-за этого растягивается желудок. А в Масленицу те же блины в большом количестве в сочетании с рыбой, мясом (если его употреблять в пищу в этот период. — Прим. ред.), сметаной — это бомба замедленного действия, особенно для страдающих хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Ну и в весе можно набрать где-то пять килограммов за неделю", — объясняет известный диетолог, профессор Академии постдипломного образования Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина ест блины во время празднования Масленицы
Женщина ест блины во время празднования масленицы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Женщина ест блины во время празднования Масленицы
Поэтому церковный устав, по ее словам, неспроста запрещает мясо в Масленичную неделю — это очень тяжелый для пищеварения продукт. И конечно, нужно подготовить к посту организм, чтобы не было резкого перехода от жирной пищи к растительной.
"Уже во время Масленицы следует готовить кишечник к посту продуктами, содержащими клетчатку: пусть на столе будут свежие овощи и фрукты. И организм мягко перестроится на постную пищу, которая переваривается за короткий промежуток времени", — советует врач.
Однако это вовсе не значит, что стоит отказываться от блинов. Диетолог призывает не пренебрегать традицией и "съесть один-два". Кроме того, есть куда более "легкие" для организма блины — гречневые или рисовые например.
"Самое ценное — не сам праздник, а насколько "празднично" наше здоровье: как мы себя чувствуем, в какой степени активны и продуктивны. Если с этим все в порядке, то и в пост мы войдем спокойно", — подчеркивает Королева.
И конечно, главное — умеренность в еде. Причем как в Великий пост, так и в предшествующую ему Масленичную неделю. Не зря ведь в народе говорят: "Сытое брюхо к молитве глухо".
50961331
Обсудить 4
Религия и мировоззрениеМаргарита КоролеваАналитика - Религия и мировоззрениеПразднование МасленицыМасленицаРусская православная церковьРИА НовостиРоссияВеликий постОбщество
Популярные комментарии
Масленница, то бишь Красногор, комоедица. Праздник народный, идущий из древней старины, когда ещё не было на Руси пропагандистов христианства, пусть помалкивают как народу справлять
24 февраля, 08:17
Сергей Волков
2120017
Ну, всё в кучу, блины с молитвами. Молитва - обращение у Богу, а не к брюху. Другое дело, что сытому человеку поводов обращаться к Господу поменьше будет - это факт.
24 февраля, 09:31
polyakov-yuri
1311001
Рекомендуем
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский эсминец зашел в Черное море
Путин рассказал о создании в России оружия будущего
Путин рассказал о создании в России "оружия будущего"
Мексика
Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
Мужчина с пенсией
В Совфеде объяснили, из-за чего меняется размер пенсии
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Актриса Настасья Самбурская
Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров предложил назвать район Грозного именем героя ВОВ
Британская актриса Гвендолин Кристи и американская автор-исполнительница Мадонна Луиз Чикконе
Мадонна опасно пошутила про "Игру престолов"
Певец Лев Лещенко
Лев Лещенко раскритиковал скандальный клип солиста Rammstein
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Девушка за рулем автомобиля
В Москве личный водитель украл у шефа десять миллионов рублей
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Труба зовет: Европа потребовала больше газа из России
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Самолет Boeing-737 Max
NYT: пилот Boeing мог умышленно ввести в заблуждение FAA о 737 Max
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:44В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке
20:33В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе
20:31СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
20:21Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
20:19Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
20:15Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии
20:00Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
19:59В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
19:45Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
19:44Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии
19:38Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
19:24"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев
19:18В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем
19:11На Украине предложили запретить ношение формы тоталитарных режимов
19:09ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
19:01В Ижевске приостановили стройку в доме, где обрушился лестничный проем
18:45СМИ сообщили число пострадавших при наезде автомобиля в Германии
18:44Киев вызвал посла Сербии из-за символики Крыма на российском стенде
18:35Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска "Бука"
18:33В США рассказали о подарке Путина Трампу в 2018 году
Лента новостейМолния