Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-24T08:02+0300
https://ria.ru/20200224/1564929165.html
Европа раскрыла секреты китайского секса. Удовольствия там нет
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564894970_0:0:2935:1652_1036x0_80_0_0_f8b9f6cc8306d17fd0b13f97db39b581.jpg
РИА Новости

Европа раскрыла секреты китайского секса. Удовольствия там нет

08:00 24.02.2020 (обновлено: 08:02 24.02.2020)
75574
© AP Photo / Kin CheungПосетительница выставки "Секс в античном Китае" в Гонконге
Посетительница выставки Секс в античном Китае в Гонконге
© AP Photo / Kin Cheung
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Софья Мельничук. Оздоровительные сексуальные практики, школы контроля энергии и "бои на атласных простынях" — таинства восточной интимной жизни многие века были недоступны европейцам. О китайской эротологии ходили легенды, часто совершенно недостоверные, но очень притягательные. Впрочем, реальность оказалась интереснее выдумки.

Запретная тема

В средневековой Европе все, что касалось сексуальности, осуждалось и даже каралось. Именно такому нравственно закрепощенному обществу в конце XIII века именитый путешественник и купец Марко Поло представил свою "Книгу о разнообразии мира".
Он описал диковинные обычаи и привычки народа с другого конца земли — китайцев. Среди прочего уделил внимание и такой пикантной теме, как сексуальная жизнь императора монгольской династии Юань хана Хубилая.
Купец рассказывал, будто для ублажения императора специально отбирают сотни красавиц. Оценивают их внешность, здоровье и направляют на "проверку" более опытным наложницам. Затем — в гарем. Прислуживают девушки хану не только в постели, писал Марко Поло. Пока одни красавицы делят с ним императорское ложе, другие готовы удовлетворить любые другие его прихоти.
Конечно, некоторые считали рассказы Поло выдумкой, а самого его — большим фантазером. Для католической Европы конца XIII — начала XIV века представить сотни наложниц при императорском дворе было весьма затруднительно. Но неприятию и осуждению азиатских интимных обычаев сопутствовало любопытство.
© AFP 2020 / Ed JonesПродавец воздушных шаров едет по улице Пекина
Продавец воздушных шаров едет по улице Пекина
© AFP 2020 / Ed Jones
Продавец воздушных шаров едет по улице Пекина
"Все, что касалось Китая и Азии в целом, в эротической культуре можно было отнести к такому значительному течению, как ориентализм, то есть приписывание Востоку тех черт, которыми он на самом деле не всегда обладал, — объясняет РИА Новости Алексей Маслов, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ, автор книги "Битва на атласных простынях. Китайская эротология". — Ориентализм всегда был склонен к романтизации, и записки Марко Поло как раз романтизировали эротику в Азии, поскольку это было отражением тех запретов, которые существовали в Европе".
Серьезное изучение восточной эротологии началось лишь в 1940-х. На Западе впервые познакомились с китайскими трактатами о сексе, эротическими романами, учебными иллюстрациями, даосскими текстами. И исследования продолжаются.

Обмен жизненными энергиями

Важность эротики в китайской культуре сложно преувеличить. Сам Желтый император Хуан-ди, мифический первопредок китайцев, который к тому же считается основоположником даосизма, обрел бессмертие благодаря интимным связям со множеством девушек. Всего он разделил ложе с 1200 женщинами, после чего "вознесся к бессмертным", утверждает один из медицинских трактатов.
Примечательно, что в древних текстах женщина выступала в роли наставницы, особенно в интимных делах. Мужчина же был покладистым учеником.
В даосской эзотерике знакомая всем Инь, женская энергия — темная, земная, холодная, а Ян, мужская — светлая, небесная, теплая. Эти энергии наполняют не только окружающий человека мир, но и его самого. Душевное состояние и здоровье китайца зависит от того, как сочетаются жизненные энергии. На поддержании их баланса основана традиционная восточная медицина. Одно из первоначал мироздания в китайской традиции — сексуальная энергия, которая регулируется врачеванием.
Наиболее древний китайский текст по сексологии, известный науке, — "О единении (или соитии) Инь и Ян". Датируется II веком до нашей эры. В нем как раз и объясняется, как человек может регулировать оба начала в своем теле.
В 1970-х годах научный мир потрясли находки археологов в гробнице Мавандуй (город Чанша, провинция Хунань), где обнаружили бамбуковые и шелковые свитки с описанием сексуальных практик. Ученые предполагают, что уже во времена династии Хань (206 год до нашей эры — 220 год нашей эры) были специализированные школы, в которых китайцы постигали искусство контроля сексуальной энергии.
© AP Photo / Kin CheungПосетительница выставки "Секс в античном Китае" в Гонконге
Посетительница выставки Секс в античном Китае в Гонконге
© AP Photo / Kin Cheung
Посетительница выставки "Секс в античном Китае" в Гонконге
Главной целью было ее "удержание". Китайцы опасались утечки этой энергии из организма. Мужчина и женщина должны ею обмениваться, но в то же время физическая ее репрезентация (семя у мужчин и менструальная кровь у женщин) не могли покидать тело. Удержанием энергетической субстанции в организме достигалось долголетие, а в перспективе и бессмертие.
"Рассуждая об искусстве секса в Китае, мы говорим в первую очередь о медицине, другого аспекта просто не было, — подчеркивает Алексей Маслов. — Парадокс: считалось, что секс нужен не ради удовольствия, а для излечения, это был чисто инструментальный подход".
Однако это не означает, что китайцы вступали в половой акт "через не могу". Удовольствие скорее служило индикатором того, что человек правильно выполняет те или иные "упражнения". Женщина в этом плане рассматривалась как лекарство, причем для каждого недуга было свое "снадобье", как и для каждой стадии болезни — особая "концентрация лекарства".
"Вся эротическая техника описывалась как прием таблеток: сколько, когда, как надо вести себя до и после, — продолжает Маслов. — Фактически перед нами рецептура". При императоре, например, служили чиновники, которые скрупулезно фиксировали половые акты властителя, обследовали его и рекомендовали определенных наложниц.
Эротика в Китае была лишена таких понятий, как любовь, куртуазность, ухаживания. Это относилось совсем к другой области жизни.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДаосские монахи из Уданшаня
Даосские монахи из Уданшаня
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Даосские монахи из Уданшаня

Секреты монахов на службе современности

Образ даосского монаха с обритой головой и в простом халате у многих на Западе ассоциируется с воздержанием и аскезой, но это не вполне соответствует действительности. Для даосов тело было лишь инструментом достижения вечной жизни и присоединения к всеобщей, вселенской силе. Для этого прибегали как к дыхательным практикам, медитации и физическим упражнениям, так и к сексу.
Китайская эротология началась именно с даосизма, который возник еще в V-III веках до нашей эры. Спустя почти тысячелетие, к XII-XIII векам, некоторые даосские элементы вошли в светскую культуру. Бывало, над даосами издевались и потешались. И все же Китай — пожалуй, единственная страна, где эротике сопутствовала очень глубокая философия, за пределами принципа удовольствия.
Даосизм отвечал за медицину, достижение бессмертия и прочие мистические аспекты. Светскую жизнь строго регламентировало конфуцианство.
© AFP 2020 / Fred DufourМолодые люди на башне "Восточная жемчужина" в Шанхае
Молодые люди на башне Восточная жемчужина в Шанхае
© AFP 2020 / Fred Dufour
Молодые люди на башне "Восточная жемчужина" в Шанхае
Женщина в паре должна быть послушна, ее долг, в первую очередь, — ухаживать за родителями мужа. Мужчина не столько брал себе жену, сколько приводил в дом служанку для родителей, которая рожала им внуков. "Из семейной жизни все развлечения были вынесены в отдельную сферу, для этого существовали веселые кварталы", — указывает Маслов.
В то же время народная культура не была ни конфуцианской, ни даосской. Простым китайцем эротика воспринималась как псевдомистическое развлечение. Возникла и эротическая художественная литература. Большой популярностью пользовался, например, роман "Цветы сливы в золотой вазе". К XIII-XIV векам такие произведения стали своего рода попсой.
В новом Китае XX века, хоть и строили коммунизм и боролись с пережитками прошлого, от традиций не отказывались. Девушками, по воспоминаниям личного врача, окружал себя Мао Цзэдун. Он был хорошо знаком с классической китайской культурой, знал и об эротических трактатах. Женская витальная энергия особенно ему требовалась в военных походах.
Однако если лидерам позволялось следовать сексуальным традициям, рядовых граждан держали в строгости. Никакой половой распущенности. До самого конца двадцатого столетия широкая публика не имела доступа к трактатам по эротологии. Но сегодня ограничения сняты. Эротика присутствует и в популярной культуре, и в музеях, и в повседневной жизни китайцев.
166665571450
Обсудить 6
сексМао ЦзэдунВысшая школа экономики (ВШЭ)КитайАзия
Популярные комментарии
По новостям показывают. В Алтайском крае жители бастовали против китайских извращений с лесом и на Байкале
24 февраля, 12:25
Сережа Кукакин
7300011
Рекомендуем
На месте стрельбы в Ханау около Франкфурта, Германия. 20 февраля 2020
Европейские элиты забыли уроки вековой давности
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике нашли пропавшую пятнадцатилетнюю россиянку
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Труба зовет: Европа потребовала больше газа из России
Кандидат в президенты США демократ Берни Сандерс
Это позор: Трамп и его главный противник объявлены "проектами Путина"
Катарский объект по производству сжиженного природного газа компании Qatar Petroleum
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
Сторонники оппозиции кидают камни на площади Независимости в Киеве
Генерал из Грузии: расстрел на Майдане просили назвать выдумкой Кремля
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска "Бука"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров прокомментировал удары по террористам в Идлибе
Путин рассказал о создании в России оружия будущего
Путин рассказал о создании в России "оружия будущего"
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12
National Interest оценил достоинства "странного" российского патрона
Кадры из Фолькмарзене, где водитель протаранил толпу людей
В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:44В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке
20:33В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе
20:31СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
20:21Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
20:19Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
20:15Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии
20:00Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
19:59В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
19:45Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
19:44Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии
19:38Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
19:24"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев
19:18В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем
19:11На Украине предложили запретить ношение формы тоталитарных режимов
19:09ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
19:01В Ижевске приостановили стройку в доме, где обрушился лестничный проем
18:45СМИ сообщили число пострадавших при наезде автомобиля в Германии
18:44Киев вызвал посла Сербии из-за символики Крыма на российском стенде
18:35Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска "Бука"
18:33В США рассказали о подарке Путина Трампу в 2018 году
Лента новостейМолния