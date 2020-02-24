Европа раскрыла секреты китайского секса. Удовольствия там нет

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Софья Мельничук. Оздоровительные сексуальные практики, школы контроля энергии и "бои на атласных простынях" — таинства восточной интимной жизни многие века были недоступны европейцам. О китайской эротологии ходили легенды, часто совершенно недостоверные, но очень притягательные. Впрочем, реальность оказалась интереснее выдумки.

Запретная тема

В средневековой Европе все, что касалось сексуальности, осуждалось и даже каралось. Именно такому нравственно закрепощенному обществу в конце XIII века именитый путешественник и купец Марко Поло представил свою "Книгу о разнообразии мира".

Он описал диковинные обычаи и привычки народа с другого конца земли — китайцев. Среди прочего уделил внимание и такой пикантной теме, как сексуальная жизнь императора монгольской династии Юань хана Хубилая.

Купец рассказывал, будто для ублажения императора специально отбирают сотни красавиц. Оценивают их внешность, здоровье и направляют на "проверку" более опытным наложницам. Затем — в гарем. Прислуживают девушки хану не только в постели, писал Марко Поло. Пока одни красавицы делят с ним императорское ложе, другие готовы удовлетворить любые другие его прихоти.

Конечно, некоторые считали рассказы Поло выдумкой, а самого его — большим фантазером. Для католической Европы конца XIII — начала XIV века представить сотни наложниц при императорском дворе было весьма затруднительно. Но неприятию и осуждению азиатских интимных обычаев сопутствовало любопытство.

"Все, что касалось Китая и Азии в целом, в эротической культуре можно было отнести к такому значительному течению, как ориентализм, то есть приписывание Востоку тех черт, которыми он на самом деле не всегда обладал, — объясняет РИА Новости Алексей Маслов, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ, автор книги "Битва на атласных простынях. Китайская эротология". — Ориентализм всегда был склонен к романтизации, и записки Марко Поло как раз романтизировали эротику в Азии, поскольку это было отражением тех запретов, которые существовали в Европе".

Серьезное изучение восточной эротологии началось лишь в 1940-х. На Западе впервые познакомились с китайскими трактатами о сексе, эротическими романами, учебными иллюстрациями, даосскими текстами. И исследования продолжаются.

Обмен жизненными энергиями

Важность эротики в китайской культуре сложно преувеличить. Сам Желтый император Хуан-ди, мифический первопредок китайцев, который к тому же считается основоположником даосизма, обрел бессмертие благодаря интимным связям со множеством девушек. Всего он разделил ложе с 1200 женщинами, после чего "вознесся к бессмертным", утверждает один из медицинских трактатов.

Примечательно, что в древних текстах женщина выступала в роли наставницы, особенно в интимных делах. Мужчина же был покладистым учеником.

В даосской эзотерике знакомая всем Инь, женская энергия — темная, земная, холодная, а Ян, мужская — светлая, небесная, теплая. Эти энергии наполняют не только окружающий человека мир, но и его самого. Душевное состояние и здоровье китайца зависит от того, как сочетаются жизненные энергии. На поддержании их баланса основана традиционная восточная медицина. Одно из первоначал мироздания в китайской традиции — сексуальная энергия, которая регулируется врачеванием.

Наиболее древний китайский текст по сексологии, известный науке, — "О единении (или соитии) Инь и Ян". Датируется II веком до нашей эры. В нем как раз и объясняется, как человек может регулировать оба начала в своем теле.

В 1970-х годах научный мир потрясли находки археологов в гробнице Мавандуй (город Чанша, провинция Хунань), где обнаружили бамбуковые и шелковые свитки с описанием сексуальных практик. Ученые предполагают, что уже во времена династии Хань (206 год до нашей эры — 220 год нашей эры) были специализированные школы, в которых китайцы постигали искусство контроля сексуальной энергии.

© AP Photo / Kin Cheung Посетительница выставки "Секс в античном Китае" в Гонконге © AP Photo / Kin Cheung Посетительница выставки "Секс в античном Китае" в Гонконге

Главной целью было ее "удержание". Китайцы опасались утечки этой энергии из организма. Мужчина и женщина должны ею обмениваться, но в то же время физическая ее репрезентация (семя у мужчин и менструальная кровь у женщин) не могли покидать тело. Удержанием энергетической субстанции в организме достигалось долголетие, а в перспективе и бессмертие.

"Рассуждая об искусстве секса в Китае, мы говорим в первую очередь о медицине, другого аспекта просто не было, — подчеркивает Алексей Маслов. — Парадокс: считалось, что секс нужен не ради удовольствия, а для излечения, это был чисто инструментальный подход".

Однако это не означает, что китайцы вступали в половой акт "через не могу". Удовольствие скорее служило индикатором того, что человек правильно выполняет те или иные "упражнения". Женщина в этом плане рассматривалась как лекарство, причем для каждого недуга было свое "снадобье", как и для каждой стадии болезни — особая "концентрация лекарства".

"Вся эротическая техника описывалась как прием таблеток: сколько, когда, как надо вести себя до и после, — продолжает Маслов. — Фактически перед нами рецептура". При императоре, например, служили чиновники, которые скрупулезно фиксировали половые акты властителя, обследовали его и рекомендовали определенных наложниц.

Эротика в Китае была лишена таких понятий, как любовь, куртуазность, ухаживания. Это относилось совсем к другой области жизни.

Секреты монахов на службе современности

Образ даосского монаха с обритой головой и в простом халате у многих на Западе ассоциируется с воздержанием и аскезой, но это не вполне соответствует действительности. Для даосов тело было лишь инструментом достижения вечной жизни и присоединения к всеобщей, вселенской силе. Для этого прибегали как к дыхательным практикам, медитации и физическим упражнениям, так и к сексу.

Китайская эротология началась именно с даосизма, который возник еще в V-III веках до нашей эры. Спустя почти тысячелетие, к XII-XIII векам, некоторые даосские элементы вошли в светскую культуру. Бывало, над даосами издевались и потешались. И все же Китай — пожалуй, единственная страна, где эротике сопутствовала очень глубокая философия, за пределами принципа удовольствия.

Даосизм отвечал за медицину, достижение бессмертия и прочие мистические аспекты. Светскую жизнь строго регламентировало конфуцианство.

Женщина в паре должна быть послушна, ее долг, в первую очередь, — ухаживать за родителями мужа. Мужчина не столько брал себе жену, сколько приводил в дом служанку для родителей, которая рожала им внуков. "Из семейной жизни все развлечения были вынесены в отдельную сферу, для этого существовали веселые кварталы", — указывает Маслов.

В то же время народная культура не была ни конфуцианской, ни даосской. Простым китайцем эротика воспринималась как псевдомистическое развлечение. Возникла и эротическая художественная литература. Большой популярностью пользовался, например, роман "Цветы сливы в золотой вазе". К XIII-XIV векам такие произведения стали своего рода попсой.

В новом Китае XX века, хоть и строили коммунизм и боролись с пережитками прошлого, от традиций не отказывались. Девушками, по воспоминаниям личного врача, окружал себя Мао Цзэдун. Он был хорошо знаком с классической китайской культурой, знал и об эротических трактатах. Женская витальная энергия особенно ему требовалась в военных походах.