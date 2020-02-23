Трамп выступил за "примирение" между Россией и Украиной

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Улучшение отношений Улучшение отношений России Украины было бы в интересах всего мира, заявил президент США Дональд Трамп

"Я хотел бы, чтобы они были вместе. Если бы они <…> ладили друг с другом, это было бы здорово", - сказал американский лидер.

В России слова Трампа восприняли неоднозначно.

Так, например, депутат Госдумы Руслан Бальбек поприветствовал заявление американского лидера.

"Хочется верить, что позицию американского президента не станут подвергать жесткой критике в западном мире, а с вниманием прислушаются и дадут возможность нашим двум странам самим наладить процесс потепления, без вмешательства извне", — отметил он в комментарии телеканалу RT

Также политик подчеркнул, что Россия не ссорилась с Украиной и всегда считала ее братской страной, и теперь Киев должен "разобрать по кирпичикам" возведенную между государствами стену.

"Поставить привычные вещи под сомнение"

По мнению депутата Дмитрия Новикова, Трамп намеренно допускает высказывания, противоречащие американскому внешнеполитическому курсу.

"Трамп их (такие заявления - ред.) делает ... в силу того, что не все в этой внешней политике его устраивает, и ему кажется важным, наверное, очень аккуратно, не вступая в лишние конфликты с истеблишментом США, тем не менее, некоторые привычные вещи поставить под сомнение", - сказал он РИА Новости.

Новиков подчеркнул, что американский лидер сформулировал свою позицию еще в период избирательной кампании, когда говорил, что Вашингтону нет смысла вмешиваться в дела по всему миру.

Также политик призвал перепроверять любые высказывания американского президента в связи с большим количеством информационных вбросов.

"Много говорит"

Сенатор Алексей Кондратьев и вовсе призвал не верить словам Трампа. Парламентарий не исключил, что подобные заявления делаются в рамках предвыборной кампании.

"Желание показать себя миротворцем, - значит показать себя влияющим на политику России более, чем Европа, да и более, чем коллеги из американского истеблишмента", - добавил он.