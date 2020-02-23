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Министры здравоохранения стран ЕС проведут встречу по коронавирусу
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РИА Новости

Министры здравоохранения стран ЕС проведут встречу по коронавирусу

23:29 23.02.2020
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© REUTERS / Flavio Lo ScalzoЖенщина в защитной маске покидает больницу Кодоньо в северной Италии
Женщина в защитной маске покидает больницу Кодоньо в северной Италии
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил в воскресенье, что вскоре встретится с коллегами из ЕС, чтобы обсудить, каким образом можно противостоять риску эпидемии коронавируса после резкого роста случаев заражения в Италии.
Веран в воскресенье обсудил ситуацию с главами минздравов Германии и Италии. Новая встреча, в которой примут участие несколько министров здравоохранения Евросоюза, возможно, состоится на следующей неделе. В ходе мероприятия планируется обсудить, как "вместе противостоять риску эпидемии”.
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“Мы договорились о встрече, в которой примут участие несколько министров здравоохранения ЕС”, - заявил глава минздрава. Трансляцию его выступления вел телеканал BFMTV.
Министр при этом указал, что во Франции положение в связи с коронавирусом “стабильно”, на территории страны не зафиксировано новых случаев заражения“.
"Во Франции по состоянию на сегодняшний вечер эпидемии нет… В больнице находится один заболевший.  Но в особенности у границ Франции, в Италии, ситуация проблематична, мы наблюдаем за ней с большим вниманием.  Мы принимаем все усилия, чтобы ситуация оставалась под контролем”, - подчеркнул министр.
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Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае
Вспышка коронавируса зафиксирована в северных регионах Италии, в основном, в Ломбардии и соседней области Венето. Скончались три человека, общее число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 150 человек.
Власти Китая в конце 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
Жертвами коронавируса в Китае стали уже 2442 человека, около 23 тысяч излечились, общее число заразившихся в материковой части КНР превысило 76 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
210000
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Распространение нового коронавирусаЕвросоюзФранцияИталияВ мире
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