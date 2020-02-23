Пушков поспорил с Макфолом из-за выборов в США

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков возразил экс-послу США в России Майклу Макфолу на заявление о выборах в Штатах.
Американский дипломат написал в Twitter, что президент Владимир Путин "стремится усилить поляризацию в США" и помочь главе Белого дома Дональду Трампу победить на предстоящих выборах.
"Две эти цели не противоречат друг другу", — написал Макфол.
В свою очередь, российский сенатор заявил, что американское общество поляризовано из-за того, что США не в состоянии справится с вызовами XXI века ни у себя дома, ни за рубежом. Парламентарий также добавил, что российский президент не имеет к этому никакого отношения.
"И, кстати, американцев нельзя заставить выбрать Трампа или кого-либо еще их президентом. Они сделают это самостоятельно", — резюмировал политик.
В Соединенных Штатах общественные и политические деятели неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы 2016 года. Аналогичные заявления звучат и в ходе текущей президентской кампании. В частности, американские СМИ писали о том, что Кремль якобы надеется помочь демократу Берни Сандерсу.
22 февраля, 19:32Трамп прокомментировал слухи о поддержке Сандерса со стороны России
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве Москвы в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов. Таким образом он отреагировал на публикацию The New York Times, которая со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Россия попытается помочь президенту Дональду Трампу переизбираться на выборах в 2020 году и в том числе будет вмешиваться в праймериз демократов.