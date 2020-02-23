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2020-02-23T23:45+0300
https://ria.ru/20200223/1565128982.html
Пушков поспорил с Макфолом из-за выборов в США
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РИА Новости

Пушков поспорил с Макфолом из-за выборов в США

23:22 23.02.2020 (обновлено: 23:45 23.02.2020)
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© РИА Новости / Брайан СмитТрансляция теледебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии
Трансляция теледебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии
© РИА Новости / Брайан Смит
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков возразил экс-послу США в России Майклу Макфолу на заявление о выборах в Штатах.
Американский дипломат написал в Twitter, что президент Владимир Путин "стремится усилить поляризацию в США" и помочь главе Белого дома Дональду Трампу победить на предстоящих выборах.
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"Две эти цели не противоречат друг другу", — написал Макфол.
В свою очередь, российский сенатор заявил, что американское общество поляризовано из-за того, что США не в состоянии справится с вызовами XXI века ни у себя дома, ни за рубежом. Парламентарий также добавил, что российский президент не имеет к этому никакого отношения.
"И, кстати, американцев нельзя заставить выбрать Трампа или кого-либо еще их президентом. Они сделают это самостоятельно", — резюмировал политик.
В Соединенных Штатах общественные и политические деятели неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы 2016 года. Аналогичные заявления звучат и в ходе текущей президентской кампании. В частности, американские СМИ писали о том, что Кремль якобы надеется помочь демократу Берни Сандерсу.
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве Москвы в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов. Таким образом он отреагировал на публикацию The New York Times, которая со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Россия попытается помочь президенту Дональду Трампу переизбираться на выборах в 2020 году и в том числе будет вмешиваться в праймериз демократов.
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Владимир ПутинДональд ТрампМайкл МакфолАлексей ПушковРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
До чего же эта Америка опустилась, ну ничего без России не может. Ни президента избрать, ни внутренние. ни внешние проблемы разрулить. Буквально молится на Россию и Путина.
23 февраля, 23:31
Александр Невский
1110000
По-моему, их общество уже достаточно подготовлено к тому, чтобы перед голосованием хакеры вывели на все экраны ВВП "в образе Кашпировского", и какую установку он даст,то они и сделают. Сил противиться уже нет, наверное - Путин из каждого американского утюга нынче.
23 февраля, 23:32
Von Stirliz
640000
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