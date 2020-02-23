В Альпах остановили поезд из-за подозрения на коронавирус у пассажиров

Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента . Архивное фото

Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента

© AP Photo / Francois Mori Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента

ВЕНА, 23 фев - РИА Новости. Следовавший из Следовавший из Италии поезд остановили на границе с Австрией из-за двух пассажиров, у которых подозревают коронавирус , сообщил в воскресенье глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

Поезд остановили на пограничном перевале Бреннер в восточных Альпах, расположенном между австрийской федеральной землей Тироль и итальянской автономной провинцией Южный Тироль. В поезде находились два пассажира с высокой температурой.

Других деталей пока не сообщается.

Вспышка коронавируса зафиксирована в северных регионах Италии, в основном в Ломбардии и соседней области Венето. Скончались три человека, общее число заразившихся в стране превысило 150 человек.

Власти Китая в конце 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.