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В Альпах остановили поезд из-за подозрения на коронавирус у пассажиров
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РИА Новости

В Альпах остановили поезд из-за подозрения на коронавирус у пассажиров

23:14 23.02.2020 (обновлено: 23:19 23.02.2020)
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© AP Photo / Francois MoriРаботник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
© AP Photo / Francois Mori
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента . Архивное фото
ВЕНА, 23 фев - РИА Новости. Следовавший из Италии поезд остановили на границе с Австрией из-за двух пассажиров, у которых подозревают коронавирус, сообщил в воскресенье глава МВД Австрии Карл Нехаммер.
Поезд остановили на пограничном перевале Бреннер в восточных Альпах, расположенном между австрийской федеральной землей Тироль и итальянской автономной провинцией Южный Тироль. В поезде находились два пассажира с высокой температурой.
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Других деталей пока не сообщается.
Вспышка коронавируса зафиксирована в северных регионах Италии, в основном в Ломбардии и соседней области Венето. Скончались три человека, общее число заразившихся в стране превысило 150 человек.
Власти Китая в конце 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
Жертвами коронавируса в Китае стали уже 2442 человека, около 23 тысяч излечились, общее число заразившихся в материковой части КНР превысило 76 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыАвстрияИталияВ мире
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