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У второго израильтянина с лайнера Diamond Princess нашли коронавирус
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РИА Новости

У второго израильтянина с лайнера Diamond Princess нашли коронавирус

22:47 23.02.2020 (обновлено: 22:48 23.02.2020)
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоСудно Diamond Princess в порту Йокогама
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
© РИА Новости / Иван Захарченко
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 фев - РИА Новости. Коронавирус обнаружен у второго из израильтян, вернувшихся на родину из Японии с круизного лайнера Diamond Princess, сообщил минздрав страны.
Израильтян доставили на родину из Японии спецрейсом в ночь на пятницу. Их поместили на карантин, они должны провести две недели в изолированных палатах под наблюдением врачей. В пятницу коронавирус выявили у первой из них. Ее муж заболел еще на лайнере и попал в военный госпиталь в Японии.
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Вчера, 14:40
Умер третий пассажир с лайнера Diamond Princess в Японии
"Экспертиза в Центральной лаборатории министерства здравоохранения показала, что еще один пассажир, возвратившийся из Японии с корабля Diamond Princess, заражен коронавирусом", - говорится в сообщении.
Ранее в Израиле выпустили предупреждение, что нарушение карантина со стороны вернувшихся из стран Азии могут квалифицировать как уголовное преступление с наказанием до семи лет лишения свободы.
Власти Китая в конце 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
Жертвами болезни в Китае, по данным ВОЗ, стали уже 2445 человек, общее число зараженных достигло 77 042. Число случаев заражения за пределами Китая достигло 1769, скончались 17 человек, отмечала ВОЗ.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
821615
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыХубэйКитайЯпонияУханьИзраильВ мире
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