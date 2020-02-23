Депутат Госдумы объяснил значение слов Трампа по России и Украине

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президента США Президента США Дональда Трампа не всё устраивает во внешней политике его страны, поэтому ему кажется важным ставить под сомнение некоторые ставшие привычными вещи, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков , комментируя заявление Трампа о важности хороших отношений РФ и Украины.

Ранее Трамп заявил, что хорошие отношения России Украины были бы в интересах всего мира, президент уточнил, что хотел бы, чтобы РФ и Украина были вместе.

"Трамп их (такие заявления - ред.) делает ... в силу того, что не все в этой внешней политике (США - ред.) его устраивает, и ему кажется важным, наверное, очень аккуратно, не вступая в лишние конфликты с истеблишментом США, тем не менее, некоторые привычные вещи поставить под сомнение ... Мне кажется, это является подноготной фабулой разных заявлений, в том числе и заявлений такого рода, когда Трамп позволяет себе высказываться за хорошие отношения между Россией и Украиной, что, конечно, практической политике США не соответствует", - сказал Новиков.

Депутат подчеркнул, что все эти "привычные" вещи связаны с достаточно экспансионистскими проявлениями американского внешнеполитического курса, которые кажутся Трампу нерациональными. По его словам, Трамп это сформулировал ещё в период избирательной кампании, когда говорил, что Вашингтону нет смысла вмешиваться в дела по всему миру, и усиливаться нужно, не развязывая всё новые конфликты в мире, а сосредоточившись на внутреннем развитии.

"Он (Трамп - ред.) на первый взгляд делает заявления, которые кажутся весьма противоречивыми, но их противоречивость связана только с одним: иногда они идут в русле общепринятой американской внешней политики, а иногда вразрез с этой политикой", - отметил Новиков. Депутат также подчеркнул, что все, что касается высказываний Трампа, надо перепроверять, так как за последнее время было много разных информационных вбросов.