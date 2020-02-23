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2020-02-23T23:06+0300
https://ria.ru/20200223/1565128059.html
Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США
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РИА Новости

Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США

22:30 23.02.2020 (обновлено: 23:06 23.02.2020)
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© AP Photo / FileКомандный пункт системы предупреждения о ракетном нападении РЛС класса "Воронеж-ДМ"
Командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении РЛС класса Воронеж-ДМ
© AP Photo / File
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.
"Наша система <…> сегодня отвечает современным вызовам. Она характеризуется прежде всего глобальностью контроля", — рассказал он в эфире телеканала "Звезда".
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По словам специалиста, в этом российская СПРН превосходит американскую.
При этом Боев отметил, что система западных коллег, в свою очередь, имеет больший запас по времени предупреждения.

"Это связано с тем, что система предупреждения о ракетном нападении американцев — она расположена не только на континенте Соединенных Штатов, но еще в Гренландии и Великобритании", — объяснил он.

Подобное преимущество он назвал не столь значительным.
Накануне командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук рассказал, что в столице проходит глубокая модернизация ПРО. По его словам, это позволит в ближайшее время расширить боевые возможности и улучшить характеристики новой системы.
Так, для защиты Москвы от ракетного удара потребуется несколько десятков минут: в случае угрозы система предупреждения о ракетном нападении формирует целеуказания для системы ПРО, после чего та начинает свой боевой цикл. Как отметил Грабчук, обнаружение целей производится на расстоянии в несколько тысяч километров.
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430853634
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РоссияСШАБезопасность
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"Главное защитить Москву. Защитим Москву - защитим всю страну". Поэтому вокруг Москвы понатыкали С-400.
23 февраля, 22:53
igor nigarb
255110220
А еще наша российская пехота (срочники) тоже имеет преимущество перед их пехотой. Они мастера лопаты. Умеют филигранно колоть дрова лопатой, косить траву лопатой, оперативно вычерпывать лужи лопатой и придавать снегу эстетический квадратный вид. Хлебом не корми, дай только лопату в руки.
24 февраля, 01:26
Виталий Васин
121811136
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