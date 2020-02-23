Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев

"Наша система <…> сегодня отвечает современным вызовам. Она характеризуется прежде всего глобальностью контроля", — рассказал он в эфире телеканала " Звезда ".

По словам специалиста, в этом российская СПРН превосходит американскую

При этом Боев отметил, что система западных коллег, в свою очередь, имеет больший запас по времени предупреждения.

"Это связано с тем, что система предупреждения о ракетном нападении американцев — она расположена не только на континенте Соединенных Штатов, но еще в Гренландии и Великобритании", — объяснил он.

Подобное преимущество он назвал не столь значительным.

Накануне командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук рассказал, что в столице проходит глубокая модернизация ПРО. По его словам, это позволит в ближайшее время расширить боевые возможности и улучшить характеристики новой системы.