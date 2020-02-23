Российские военные провели патрулирование на сирийско-турецкой границе

Он добавил, что армейская авиация также провела воздушное патрулирование по маршрутам: аэродром Квайрес – Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Мишрака – Бир-Кантари – Бир-Хамид-Эль-Али – аэродром Квайрес.

Журавлев также сообщил, что за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено четыре гуманитарных акции в городе Алеппо, населенных пунктах Арамо провинции Латакия, Швихан провинции Ракка, Дейруна-Колуна провинции Хасеке. Нуждающимся жителям Сирии было выдано 1150 продовольственных наборов общим весом 4,2 тонны.