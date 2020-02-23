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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-23T22:13+0300
https://ria.ru/20200223/1565127900.html
Российские военные провели патрулирование на сирийско-турецкой границе
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РИА Новости

Российские военные провели патрулирование на сирийско-турецкой границе

22:13 23.02.2020
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© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
По его словам, "продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам" в провинциях Алеппо и Хасеке. Контр-адмирал отметил, что патрулирование прошло без происшествий.
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Он добавил, что армейская авиация также провела воздушное патрулирование по маршрутам: аэродром Квайрес – Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Мишрака – Бир-Кантари – Бир-Хамид-Эль-Али – аэродром Квайрес.
Журавлев также сообщил, что за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено четыре гуманитарных акции в городе Алеппо, населенных пунктах Арамо провинции Латакия, Швихан провинции Ракка, Дейруна-Колуна провинции Хасеке. Нуждающимся жителям Сирии было выдано 1150 продовольственных наборов общим весом 4,2 тонны.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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