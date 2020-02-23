Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-23T22:00+0300
https://ria.ru/20200223/1565127688.html
Роухани прокомментировал рекордно низкую явку на парламентских выборах
https://cdn24.img.ria.ru/images/155874/83/1558748346_0:8:2446:1384_1036x0_80_0_0_a001d8ede7a24906bfa255805c8b6f2f.jpg
РИА Новости

Роухани прокомментировал рекордно низкую явку на парламентских выборах

21:59 23.02.2020 (обновлено: 22:00 23.02.2020)
1002
© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Роухани
 Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 23 фев – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал рекордно низкую явку на выборах в парламент страны, заявив, что законодатели представляют не только 42% проголосовавших, а все население страны.
"С момента открытия парламента одиннадцатого созыва вы будете представлять не только лишь 42% проголосовавших, а всю иранскую нацию", - заявил президент, чьи слова приводятся на его официальном сайте.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
Вчера, 10:54
Хаменеи обвинил зарубежные СМИ в попытке повлиять на выборы в Иране
Ранее глава МВД Ирана Абдолреза Рахмани Фазли сообщил, что на выборах проголосовали 42,57% от общего числа избирателей, что стало самым низким показателем участия населения в парламентских выборах со времен победы исламской революции в 1979 году. Кроме того, явка ранее никогда не опускалась ниже 50%.
На парламентских выборах проголосовали около 24,5 миллиона иранцев, в то время как правом голоса, по данным МВД страны, обладают 57,9 миллиона. Явка в столичном Тегеране оказалась наименьшей среди регионов страны – около 26%.
Косвенные данные подтверждали низкую явку в самом крупном городе страны: в преддверии выборов из десяти человек лишь один ответил положительно на вопрос корреспондента РИА Новости, пойдут ли они голосовать.
Изначально претендентами на участие в парламентских выборах были более 15 тысяч человек, часть из них снялась с выборов, значительную часть кандидатур, в том числе ряда действующих депутатов и реформистов, поддерживающих Роухани, не подтвердил Совет по охране конституции.
Флаг Ирана
21 февраля, 11:42
В МИД Ирана прокомментировали введение США санкций из-за выборов
По данным, которые публикуют иранские СМИ, абсолютное большинство в парламенте себе уже обеспечили себе консерваторы, а не реформисты, в том числе выиграв Тегеран, что, по мнению экспертов, может затруднить работу правительства Роухани. Окончательная комплектация парламента Ирана может стать известна лишь после проведения второго тура выборов 17 апреля в тех округах, где победители не набрали необходимого минимума - 20% голосов. Таких округов одиннадцать.
Голосование на парламентских выборах в Иране прошло в пятницу, за 290 депутатских кресел боролись более 7 тысяч человек, чьи кандидатуры были утверждены Советом по охране конституции. Параллельно прошли промежуточные выборы в Совет экспертов - орган, обладающий правом назначать верховного лидера Ирана.
В зале заседаний парламента Ирана
21 февраля, 00:24
Процедура выборов в парламент Ирана
1033313
Обсудить 2
Парламент ИранаХасан РоуханиИранВ мире
Рекомендуем
Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи в Анкаре с президентом РФ Владимиром Путиным
Иран задействует вооруженные силы в борьбе с коронавирусом
Трансляция теледебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии
Пушков поспорил с Макфолом из-за выборов в США
Дамаск
Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Дамаском
Белорусская АЭС
Россия и Белоруссия готовят соглашение о перевозке ядерных материалов
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Российские военные провели патрулирование на сирийско-турецкой границе
Истребитель ВВС Израиля
Израиль заявил, что нанес удар по целям "Исламского джихада" в Сирии
Дым в порту Триполи. 18 февраля 2020
СМИ: 16 турецких военных и 100 наемников из Сирии погибли в Триполи
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
В России оценили слова Трампа об отношениях Москвы и Киева
Член Палаты представителей США Адам Шифф
Трамп заподозрил Шиффа в причастности к утечке разведданных о Сандерсе
Путин рассказал о создании в России оружия будущего
Путин рассказал о создании в России "оружия будущего"
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат Госдумы объяснил значение слов Трампа по России и Украине
Развертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса Пересвет
Эксперт рассказал о превосходстве российского "оружия будущего"
Российская военная полиция в освобожденном сирийском городе Маарет-Нууман
Путин рассказал об уничтожении группировок террористов в Сирии
Командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении РЛС класса Воронеж-ДМ
Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США
Цветы у памятника
В Одессе прошла акция ко Дню защитника Отечества
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:09Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
07:53В Азербайджане сообщили об отсутствии зараженных коронавирусом
07:50В 24 регионах Китая за сутки не выявили новых случаев коронавируса
07:44Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
07:30В Мексике нашли пропавшую пятнадцатилетнюю россиянку
07:20Власти Гаити отменили карнавал после столкновений армии и полиции
07:11В Греции не будут помещать в карантин посетивших Италию школьников
07:08СМИ: южнокорейские компании отменят рейсы в Тэгу из-за коронавируса
06:57Новая Зеландия продлевает запрет на въезд из Китая из-за коронавируса
06:45В бельгийском магазине нашли уникальный альбом с фотографиями звезд
06:42На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
06:36В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
06:23В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек
06:12В Таиланде оппозиция обвинила членов кабмина в хищениях в Малайзии
05:50Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса
05:36Ученый пояснил особенности климатических прогнозов
05:31В США назвали цель захода эсминца Ross в Черное море
05:19Климатолог предупредил о волнах жары летом в столичном регионе
05:08В Алеппо российские военные привезли в школу одежду и канцтовары
04:54В Совфеде объяснили, из-за чего меняется размер пенсии
Лента новостейМолния