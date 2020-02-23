Роухани прокомментировал рекордно низкую явку на парламентских выборах

ТЕГЕРАН, 23 фев – РИА Новости. Президент Ирана Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал рекордно низкую явку на выборах в парламент страны , заявив, что законодатели представляют не только 42% проголосовавших, а все население страны.

"С момента открытия парламента одиннадцатого созыва вы будете представлять не только лишь 42% проголосовавших, а всю иранскую нацию", - заявил президент, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

Ранее глава МВД Ирана Абдолреза Рахмани Фазли сообщил, что на выборах проголосовали 42,57% от общего числа избирателей, что стало самым низким показателем участия населения в парламентских выборах со времен победы исламской революции в 1979 году. Кроме того, явка ранее никогда не опускалась ниже 50%.

На парламентских выборах проголосовали около 24,5 миллиона иранцев, в то время как правом голоса, по данным МВД страны, обладают 57,9 миллиона. Явка в столичном Тегеране оказалась наименьшей среди регионов страны – около 26%.

Косвенные данные подтверждали низкую явку в самом крупном городе страны: в преддверии выборов из десяти человек лишь один ответил положительно на вопрос корреспондента РИА Новости, пойдут ли они голосовать.

Изначально претендентами на участие в парламентских выборах были более 15 тысяч человек, часть из них снялась с выборов, значительную часть кандидатур, в том числе ряда действующих депутатов и реформистов, поддерживающих Роухани, не подтвердил Совет по охране конституции.

По данным, которые публикуют иранские СМИ, абсолютное большинство в парламенте себе уже обеспечили себе консерваторы, а не реформисты, в том числе выиграв Тегеран, что, по мнению экспертов, может затруднить работу правительства Роухани. Окончательная комплектация парламента Ирана может стать известна лишь после проведения второго тура выборов 17 апреля в тех округах, где победители не набрали необходимого минимума - 20% голосов. Таких округов одиннадцать.