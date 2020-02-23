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Греция отменила образовательные поездки в Италию из-за коронавируса
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РИА Новости

Греция отменила образовательные поездки в Италию из-за коронавируса

21:50 23.02.2020
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© REUTERS / Flavio Lo ScalzoЖенщина в защитной маске покидает больницу Кодоньо в северной Италии
Женщина в защитной маске покидает больницу Кодоньо в северной Италии
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
Женщина в защитной маске покидает больницу Кодоньо в северной Италии
АФИНЫ, 23 фев - РИА Новости. Министерство образования Греции отменило все образовательные поездки в Италию из-за коронавируса, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Греции.
"Отменяются все запланированные образовательные поездки в Италию до нового указания министра (образования) Ники Керамеос. После подтвержденных случаев коронавируса в соседней стране и в соответствии с рекомендациями Национальной организации общественного здравоохранения мы принимаем превентивные меры, защищая наших учеников, студентов, преподавателей от инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.
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Как отметил в пресс-службе, соответствующие циркуляры будут разосланы во все учебные структуры.
Вспышка коронавируса зафиксирована в северных регионах Италии, в основном, в Ломбардии и соседней области Венето. Скончались три человека, общее число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 150 человек.
Власти Ломбардии, Венето, Пьемонта, Эмилии-Романьи и Фриули - Венеции-Джулии сообщили о закрытии школ и университетов. В Ломбардии и Венето принято решение о запрете всех публичных мероприятий, включая культурные и спортивные.
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