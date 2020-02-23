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Россия и Белоруссия готовят соглашение о перевозке ядерных материалов
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РИА Новости

Россия и Белоруссия готовят соглашение о перевозке ядерных материалов

21:50 23.02.2020
2043
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусская АЭС
Белорусская АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 23 фев - РИА Новости. Белоруссия и РФ готовят соглашение по перевозке ядерных материалов Белорусской АЭС, его планируется подписать в нынешнем году, сообщил замглавы белорусского минэнерго Михаил Михадюк.
Ранее ведомство сообщало, что Минск и Москва планируют не позднее 2020 года заключить межправсоглашение по переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) БелАЭС, при этом российская сторона в рабочем порядке направила белорусским партнерам проект соответствующего документа.
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"Мы сегодня готовим соглашение межгосударственное по перевозке ядерных материалов, планируем его подписать в текущем году. И приступить к разработке уже более конкретного соглашения по переработке (отработавшего ядерного топлива БелАЭС – ред.)", - сказал Михадюк в интервью телеканалу ОНТ, которое показано в воскресенье.
Говоря о предстоящей миссии МАГАТЭ по оценке готовности инфраструктуры ядерной энергетики к эксплуатации АЭС - INIR 3, которая будет работать в Белоруссии с 24 февраля, Михадюк отметил, что это комплексная миссия экспертов, которая будет оценивать в целом готовность страны к вводу атомной электростанции в эксплуатацию.
"Это очень важная, третья комплексная миссия для нашей страны. Мы, конечно же, ожидаем объективной оценки, потому что безопасность для нас – это основной приоритет при реализации этого проекта", - добавил замминистра.
БелАЭС строится в Гродненской области. Для нее выбран АЭС-2006 - типовой российский проект станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Сроки ввода станции были смещены, теперь физический пуск блока №1 планируется в текущем квартале. Минэнерго Белоруссии также принимает меры для введения в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС в 2021 году.
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