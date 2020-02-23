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Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1769
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1769

21:41 23.02.2020
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© REUTERS / KhamДезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
© REUTERS / Kham
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в воскресенье достигло 1769 человек, следует из данных ежедневного отчета организации.
По данным ВОЗ на 12.00 мск, число подтвержденных случаев в мире за пределами Китая за сутки увеличилось на 367. Всего случаи заражения за пределами КНР были зафиксированы в 28 странах. Общее число летальных случаев – 17, причем за сутки от COVID-19 скончались шесть человек.
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Жертвами нового коронавируса в Китае, по данным ВОЗ, стали уже 2445 человек, общее число зараженных достигло 77042. Ранее китайский минздрав сообщал, что в стране от болезни излечились более 22,8 тысячи человек. Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 78,8 тысяч.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
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Распространение нового коронавирусаВОЗКитайВ мире
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