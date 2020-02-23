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2020-02-23T21:38+0300
https://ria.ru/20200223/1565127275.html
В Милане из-за коронавируса отменили ряд мероприятий недели моды
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РИА Новости

В Милане из-за коронавируса отменили ряд мероприятий недели моды

21:38 23.02.2020
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© AP Photo / Luca BrunoМодель на показе Salvatore Ferragamo в рамках недели моды в Милане
Модель на показе Salvatore Ferragamo в рамках недели моды в Милане
© AP Photo / Luca Bruno
Модель на показе Salvatore Ferragamo в рамках недели моды в Милане
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Национальная палата итальянской моды сообщила об отмене ряда событий недели моды в Милане, которая близится к завершению, из-за вспышки коронавируса, следует из релиза организации.
"Национальная палата итальянской моды выражает свою солидарность и близость всем пострадавшим (от коронавируса - ред.) и сообщает об отмене церемонии Camera Nazionale della Moda Italiana и Camera Buyer Italia- Fashion Hub Awarding Event, запланированной на сегодня, и об отмене мероприятия Fashion Hub and Emerging Designers Market Day, намеченного на завтра", - говорится в заявлении.
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В сообщении отмечается, что в предпоследний день недели моды некоторые бренды провели показы за закрытыми дверями, другие ограничили список приглашенных узким числом профессионалов. Шоу дизайнеров Атуши Накашима (Atushi Nakashima) и Александры Мура (Alexandra Moura), запланированные на понедельник, пройдут за закрытыми дверьми, но будут транслироваться в прямом эфире.
Число заражений новым типом коронавируса в Италии превысило 130 человек. Случаи заражения выявлены в четырех североитальянских областях: 88 в Ломбардии, 24 в Венето, девять в Эмилии-Романье и шесть в Пьемонте. Глава области Ломбардия Аттилио Фонтана подписал в воскресенье распоряжение о закрытии всех школ на территории региона. Кроме того, в области наложен запрет на проведение любых видов массовых манифестаций. В Пьемонте на неделю прекращена деятельность университетов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 2442 человека, более 22,8 тысячи излечились, общее число заражения в материковой части КНР достигло 76 тысяч 936.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗМиланИталияВ мире
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