В Милане из-за коронавируса отменили ряд мероприятий недели моды

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Национальная палата итальянской моды сообщила об отмене ряда событий недели моды в Национальная палата итальянской моды сообщила об отмене ряда событий недели моды в Милане , которая близится к завершению, из-за вспышки коронавируса , следует из релиза организации.

"Национальная палата итальянской моды выражает свою солидарность и близость всем пострадавшим (от коронавируса - ред.) и сообщает об отмене церемонии Camera Nazionale della Moda Italiana и Camera Buyer Italia- Fashion Hub Awarding Event, запланированной на сегодня, и об отмене мероприятия Fashion Hub and Emerging Designers Market Day, намеченного на завтра", - говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что в предпоследний день недели моды некоторые бренды провели показы за закрытыми дверями, другие ограничили список приглашенных узким числом профессионалов. Шоу дизайнеров Атуши Накашима (Atushi Nakashima) и Александры Мура (Alexandra Moura), запланированные на понедельник, пройдут за закрытыми дверьми, но будут транслироваться в прямом эфире.

Число заражений новым типом коронавируса в Италии превысило 130 человек. Случаи заражения выявлены в четырех североитальянских областях: 88 в Ломбардии, 24 в Венето, девять в Эмилии-Романье и шесть в Пьемонте. Глава области Ломбардия Аттилио Фонтана подписал в воскресенье распоряжение о закрытии всех школ на территории региона. Кроме того, в области наложен запрет на проведение любых видов массовых манифестаций. В Пьемонте на неделю прекращена деятельность университетов.