В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности

"Он задержан. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания в Екатеринбурге. Обвинение не предъявлено. Он находится в статусе подозреваемого по части 1 статьи 228 УК РФ за приобретение и хранение наркотических средств. Задержан он был 22 февраля в 21.00 примерно (19.00 мск) у отеля, где собирался поселиться. Прилетел он в гости, вышел из каршеринговой машины, которую начал парковать, и тут его сотрудники ДПС окружили. Они его приняли и доставили в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.