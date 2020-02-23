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В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности
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РИА Новости

В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности

20:59 23.02.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 фев – РИА Новости, Ольга Ерачина. Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
Литреев является сооснователем и руководителем компании в сфере кибербезопасности Vee Security, он также известен тем, что создал приложение для задержанных на митингах "Красная кнопка".
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"Он задержан. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания в Екатеринбурге. Обвинение не предъявлено. Он находится в статусе подозреваемого по части 1 статьи 228 УК РФ за приобретение и хранение наркотических средств. Задержан он был 22 февраля в 21.00 примерно (19.00 мск) у отеля, где собирался поселиться. Прилетел он в гости, вышел из каршеринговой машины, которую начал парковать, и тут его сотрудники ДПС окружили. Они его приняли и доставили в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.
Бушмаков добавил, что вместе с Литреевым была его подруга, которая уверяет, что за ним следили.
Адвокат отметил, что Литреев живет в Петербурге, размер наркотиков, обнаруженных при нем - незначительный. Его подруга проходит свидетелем по делу. "Я не думаю, что это провокация", - прокомментировал Бушмаков свое отношение к делу. По его словам, в понедельник Ленинский районный суд будет избирать Литрееву меру пресечения.
В УМВД по Екатеринбургу отказались прокомментировать информацию о задержании Литреева.
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кибербезопасностьЕкатеринбургПроисшествия
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