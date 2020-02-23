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В Италии от коронавируса умер третий человек
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РИА Новости

В Италии от коронавируса умер третий человек

20:37 23.02.2020
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© REUTERS / Flavio Lo ScalzoБольница итальянского города Кодоньо
Больница итальянского города Кодоньо
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
РИМ, 23 фев - РИА Новости. Заразившаяся коронавирусом женщина скончалась в провинции Кремона в Италии, сообщил в воскресенье асессор по вопросам здравоохранения области Ломбардия Джулио Галлера.
Ранее сообщалось о двух умерших из-за коронавируса в Италии.
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"У нас еще один смертельный исход. Скончалась женщина, которая находилась в онкологическом отделении и еще была заражена коронавирусом", - заявил Галлера в ходе пресс-конференции в Милане, которую транслировали итальянские телеканалы.
По словам Галлеры, общее число установленных случаев заражения коронавирусом в Ломбардии достигло 112. Ранее служба гражданской обороны Италии сообщала о 88 случаях заражения коронавирусом в этой североитальянской области. Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 150.
"Мы провели 880 анализов, в 112 случаях анализы показали положительный результат, в среднем доля составила 12%, 53 человека госпитализированы, 17 находятся в отделении интенсивной терапии", - сказал Галлера.
Вспышка коронавируса зафиксирована в северных регионах Италии, в основном, в Ломбардии и соседней области Венето. Ее президент Лука Дзайя воскресенье днем сообщил о росте числа случаев заражения с 17 до 25.
Власти Ломбардии, Венето, Пьемонта, Эмилии-Романьи и Фриули - Венеции-Джулии сообщили о закрытии школ и университетов. В Ломбардии и Венето принято решение о запрете всех публичных мероприятий, включая культурные и спортивные.
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Распространение нового коронавирусаЛомбардияИталияВ мире
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