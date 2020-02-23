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Иран задействует вооруженные силы в борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Иран задействует вооруженные силы в борьбе с коронавирусом

20:30 23.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи в Анкаре с президентом РФ Владимиром Путиным
 Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи в Анкаре с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 23 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана будут задействованы в борьбе с коронавирусом, Тегеран постарается справиться с ним с минимальными потерями, заявил президент ИРИ Хасан Роухани.
"Все государственные органы, вооруженные силы, общественные организации будут принимать необходимые меры для здоровья общественности. Мы хотим установить контроль над заболеванием в кратчайшие сроки с наименьшими возможными потерями", - сказал Роухани, слова которого приводятся на его официальном сайте.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
В Иране на данный момент зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом. Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля - заражение началось с города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда. В качестве превентивной меры были закрыты учебные заведения в ряде провинций страны, также отменены культурные мероприятия.
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Распространение нового коронавирусаХасан РоуханиТегеран (город)ИранВ мире
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