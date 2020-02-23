Иран задействует вооруженные силы в борьбе с коронавирусом

ТЕГЕРАН, 23 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана будут задействованы в борьбе с коронавирусом, Тегеран постарается справиться с ним с минимальными потерями, заявил президент ИРИ Хасан Роухани.
"Все государственные органы, вооруженные силы, общественные организации будут принимать необходимые меры для здоровья общественности. Мы хотим установить контроль над заболеванием в кратчайшие сроки с наименьшими возможными потерями", - сказал Роухани, слова которого приводятся на его официальном сайте.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
В Иране на данный момент зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом. Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля - заражение началось с города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда. В качестве превентивной меры были закрыты учебные заведения в ряде провинций страны, также отменены культурные мероприятия.