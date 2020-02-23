Иран задействует вооруженные силы в борьбе с коронавирусом

"Все государственные органы, вооруженные силы, общественные организации будут принимать необходимые меры для здоровья общественности. Мы хотим установить контроль над заболеванием в кратчайшие сроки с наименьшими возможными потерями", - сказал Роухани, слова которого приводятся на его официальном сайте.