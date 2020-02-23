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В Британии число случаев заражения коронавирусом достигло 13
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РИА Новости

В Британии число случаев заражения коронавирусом достигло 13

20:13 23.02.2020
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© REUTERS / KhamДезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
© REUTERS / Kham
ЛОНДОН, 23 фев - РИА Новости, Наталья Копылова. У четырёх человек из 32 эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в Великобританию обнаружен коронавирус, общее число зараженных в стране увеличилось до 13, сообщил в воскресенье главный санитарный врач Англии Крис Уитти.
"Тесты на COVID-19 ещё у четырёх человек в Англии подтверждены положительно, увеличив общее число случаев заражения до 13", - говорится в заявлении санитарного врача.
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Заражённых поместили в специальные инфекционные центры, отметил Уитти.
Великобритания в субботу эвакуировала 32 своих и европейских граждан с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося в японскому порту Иокогама.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 2442 человека, более 22,8 тысячи излечились. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.
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Скорость распространения нового коронавируса
524500
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаВеликобританияВ мире
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