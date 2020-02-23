Турция приостановила авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

АНКАРА, 23 фев - РИА Новости. Выполнение авиарейсов из Выполнение авиарейсов из Ирана Турцию из-за вспышки коронавируса в исламской республике приостанавливаются с 20.00 (совпадает с мск) воскресенья, сообщил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа.

В Иране на данный момент зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом. Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля – заражение началось с города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда.

"Начиная с 20.00 все международные рейсы Ирана в одностороннем порядке временно приостанавливаются из-за вспышки коронавируса. С 17.00 закрыты погранпункты с Ираном", - сообщил Коджа.

Он добавил, что у всех пациентов с симптомами простуды в приграничной с Ираном турецкой провинции Ван, которые были обследованы на коронавирус, результаты отрицательные.