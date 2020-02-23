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Турция приостановила авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
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РИА Новости

Турция приостановила авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

19:57 23.02.2020
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© AP Photo / Francois MoriРаботник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
© AP Photo / Francois Mori
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента . Архивное фото
АНКАРА, 23 фев - РИА Новости. Выполнение авиарейсов из Ирана в Турцию из-за вспышки коронавируса в исламской республике приостанавливаются с 20.00 (совпадает с мск) воскресенья, сообщил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа.
В Иране на данный момент зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом. Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля – заражение началось с города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда.
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"Начиная с 20.00 все международные рейсы Ирана в одностороннем порядке временно приостанавливаются из-за вспышки коронавируса. С 17.00 закрыты погранпункты с Ираном", - сообщил Коджа.
Он добавил, что у всех пациентов с симптомами простуды в приграничной с Ираном турецкой провинции Ван, которые были обследованы на коронавирус, результаты отрицательные.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 2442 человека, более 22,8 тысячи излечились. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаТуризмКоронавирусыНовости - ТуризмКитайТурцияИранВ мире
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