На границе Ирана и Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в пограничном районе между Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в пограничном районе между Ираном Турцией , сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр ( EMSC ).

Толчки зафиксированы в 16.00 по времени UTC (19.00 мск). Эпицентр располагался в 160 километрах к западу от иранского города Тебриз и в 52 километрах к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.