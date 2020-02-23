На границе Ирана и Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0

Толчки зафиксированы в 16.00 по времени UTC (19.00 мск). Эпицентр располагался в 160 километрах к западу от иранского города Тебриз и в 52 километрах к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Это уже второе землетрясение в пограничном районе между Турцией и Ираном за воскресенье. Сообщалось, что в результате первого землетрясения в Иране пострадали 75 человек, в Турции девять человек погибли, 37 получили ранения.
20 февраля, 22:35У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1