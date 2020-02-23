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2020-02-23T19:27+0300
https://ria.ru/20200223/1565124900.html
Кадыров назвал массовую депортацию чеченцев в 1944 году беспричинной
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РИА Новости

Кадыров назвал массовую депортацию чеченцев в 1944 году беспричинной

19:27 23.02.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 23 фев – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в годовщину начала массовой депортации чеченцев и ингушей в Сибирь и Казахстан подчеркнул, что причин для выселения не было и до сих пор не найдено.
Массовое выселение чеченцев и ингушей из родных мест в Казахстан и Сибирь началось 23 февраля 1944 года. По оценкам историков, было выселено более полумиллиона человек. Официально причиной выселения называлось сотрудничество с фашистскими оккупантами и антисоветская деятельность.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
13 февраля, 18:15
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"Семьдесят шесть лет назад по приказу проклятого Иосифа Сталина чеченский и ингушский народы подверглись жестоким и бесчеловечным репрессиям… Абсолютно никаких причин для политической репрессии народа не было и не найдено за прошедшие годы", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте". По его словам, обвинения в сотрудничестве с оккупантами оказались беспочвенны, поскольку "ни один квадратный метр нашей земли не был захвачен фашистами".
"Наоборот, почти 50 тысяч уроженцев республики мужественно сражались, защищая Сталинград, прорывая блокаду Ленинграда, освобождая города Советского Союза и Европы", - подчеркнул Кадыров, напомнив, что "только за первые десять дней войны в добровольцы записались почти 20 тысяч человек". В документах о присвоении званий героев или вручении орденов чеченцев записывали как представителей других народов, отметил глава Чечни.
Он заявил, что боль депортации никогда не сотрется из памяти потомков, но необходимо двигаться вперед и занять достойное место среди братских народов России, отметив, что руководство РФ неоднократно осуждало преступления Сталина и "его клики", приняты документы о реабилитации жертв политических репрессий.
В Чечне 23 февраля ежегодно поминают погибших в годы выселения, родственники проводят религиозные обряды, читают молитвы, режут скот, раздают мясо малоимущим и сиротам.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
29 января, 17:33
Кадыров предложил назвать районы Грозного в честь чеченских героев
1992315118
Обсудить 38
Чеченская республикаИосиф Сталин (Джугашвили)Рамзан КадыровОбщество
Популярные комментарии
как же не было причин? а постоянные засады на рег войска красной армии? по сути коллаборационизм и намеренное вредительство, засады и убийства.
23 февраля, 19:53
Evgeniy Domichev
3900001
Кадыров когда сыт, то вспоминает про Сталина, а когда голодный,то Путина)))
23 февраля, 19:32
Руслан Якубик
2090003
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