Кадыров назвал массовую депортацию чеченцев в 1944 году беспричинной

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"

ГРОЗНЫЙ, 23 фев – РИА Новости. Глава Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров в годовщину начала массовой депортации чеченцев и ингушей в Сибирь и Казахстан подчеркнул, что причин для выселения не было и до сих пор не найдено.

Массовое выселение чеченцев и ингушей из родных мест в Казахстан и Сибирь началось 23 февраля 1944 года. По оценкам историков, было выселено более полумиллиона человек. Официально причиной выселения называлось сотрудничество с фашистскими оккупантами и антисоветская деятельность.

"Семьдесят шесть лет назад по приказу проклятого Иосифа Сталина чеченский и ингушский народы подверглись жестоким и бесчеловечным репрессиям… Абсолютно никаких причин для политической репрессии народа не было и не найдено за прошедшие годы", - написал Кадыров в соцсети " ВКонтакте ". По его словам, обвинения в сотрудничестве с оккупантами оказались беспочвенны, поскольку "ни один квадратный метр нашей земли не был захвачен фашистами".

"Наоборот, почти 50 тысяч уроженцев республики мужественно сражались, защищая Сталинград, прорывая блокаду Ленинграда, освобождая города Советского Союза и Европы", - подчеркнул Кадыров, напомнив, что "только за первые десять дней войны в добровольцы записались почти 20 тысяч человек". В документах о присвоении званий героев или вручении орденов чеченцев записывали как представителей других народов, отметил глава Чечни

Он заявил, что боль депортации никогда не сотрется из памяти потомков, но необходимо двигаться вперед и занять достойное место среди братских народов России, отметив, что руководство РФ неоднократно осуждало преступления Сталина и "его клики", приняты документы о реабилитации жертв политических репрессий.