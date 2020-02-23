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Страны G20 хотят смягчить влияние коронавируса на экономику
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РИА Новости

Страны G20 хотят смягчить влияние коронавируса на экономику

19:12 23.02.2020 (обновлено: 19:13 23.02.2020)
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© REUTERS / KhamДезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
© REUTERS / Kham
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Страны "Большой двадцатки" (G20) намерены приложить усилия, чтобы смягчить воздействие коронавируса на мировую экономику, заявил министр финансов Королевства Саудовская Аравия (КСА) Мухаммед аль-Джадаан в ходе саммита G20, проходящего в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
"Группа двадцати" готова смягчить влияние коронавируса на мировую экономику. "Группа двадцати" договорилась продолжить слежение за рисками (распространения - ред.) коронавируса", - приводит телеканал Al-Arabiya заявление аль-Джадаана.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 2442 человека скончались, более 22,8 тысячи излечились. За пределами Китая, по данным ВОЗ на субботу, число заражений превысило 1400 в 28 странах.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
340012
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыХубэйВОЗБольшая двадцаткаКитайУханьЭкономика
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