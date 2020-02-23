Трамп заявил о готовности подписать соглашение с талибами

ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на заключение сделки с афганским движением "Талибан", поскольку стороны устали от борьбы и хотят мира, и хотел бы поставить свою подпись под этим соглашением.
"Мы были там (в Афганистане - ред.) более 19 лет. Мы думаем, что они хотят сделки. Мы хотим сделки. И, я думаю, что это начинает работать... Мы хотим сделки и мы думаем, что "Талибан" хочет сделки тоже. Они устали бороться", - сказал Трамп журналистам перед вылетом в Индию (текст беседы приводит пресс-служба Белого дома).
"Да, я бы поставил под ним (соглашением - ред.) свою подпись", - подытожил Трамп.
Госдепартамент США ранее сообщил в заявлении от имени госсекретаря США Майка Помпео, что США готовятся подписать соглашение с радикальным движением "Талибан" 29 февраля. Ранее США обсудили с талибами сокращение насилия в Афганистане на семь дней. В это время радикальное движение "Талибан" обещало не устраивать взрывы и ракетные атаки. Сообщалось, что период сокращения насилия в стране должен начаться в ближайшие дни. Телеканал Tolo со ссылкой на решение совета нацбезопасности Афганистана информировал, что процесс сокращения насилия в Афганистане начнется в полночь с пятницы на субботу по местному времени.
США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменил подписание соглашения.