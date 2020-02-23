Трамп заподозрил Шиффа в причастности к утечке разведданных о Сандерсе

ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что подозревает председателя комитета по разведке Палаты представителей США Адама Шиффа в причастности к утечке информации о том, что Москва якобы помогает сенатору Берни Сандерсу на президентских выборах в США в 2020 году.
В связи с этим Трамп призвал провести расследование в отношении конгрессмена.
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"Никто не говорил мне об этом. Они (разведка) должны провести расследование в отношении Адама Шиффа за утечку развединформации", - заявил Трамп в ходе общения с журналистами перед вылетом в Индию (текст беседы приводит пресс-служба Белого дома).
Накануне выборов в Неваде в США разразился очередной скандал. С одной стороны, CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке сообщала, что Россия якобы пытается сделать все возможное, чтобы Трамп остался президентом. С другой, газета Washington Post со ссылкой на другие свои источники сообщала, что Россия якобы пытается помочь другому кандидату на номинацию от Демократической партии США Берни Сандерсу на выборах президента США в 2020 году. Сандерс в ответ на публикацию заявил, что не нуждается в такой помощи и призвал РФ "держаться подальше" от американских выборов.
На то, что Сандерсу якобы помогает РФ, отреагировал некогда фаворит гонки за номинацию в президенты от Демократической партии Джо Байден. Он заявил, что Россия пытается поддержать Сандерса потому, что опасается силы Байдена, если он станет президентом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве РФ в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов. Таким образом он отреагировал на публикацию The New York Times, которая со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Россия якобы попытается помочь президенту США Дональду Трампу переизбираться на выборах в 2020 году, а также будет вмешиваться в праймериз демократов.
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