Трамп заподозрил Шиффа в причастности к утечке разведданных о Сандерсе

"Никто не говорил мне об этом. Они (разведка) должны провести расследование в отношении Адама Шиффа за утечку развединформации", - заявил Трамп в ходе общения с журналистами перед вылетом в Индию (текст беседы приводит пресс-служба Белого дома).

Накануне выборов в Неваде в США разразился очередной скандал. С одной стороны, CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке сообщала, что Россия якобы пытается сделать все возможное, чтобы Трамп остался президентом. С другой, газета Washington Post со ссылкой на другие свои источники сообщала, что Россия якобы пытается помочь другому кандидату на номинацию от Демократической партии США Берни Сандерсу на выборах президента США в 2020 году. Сандерс в ответ на публикацию заявил, что не нуждается в такой помощи и призвал РФ "держаться подальше" от американских выборов.