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В Кремле оценили заявления о "вмешательстве" России в выборы в США
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РИА Новости

В Кремле оценили заявления о "вмешательстве" России в выборы в США

13:26 21.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Кремле считают параноидальными утверждения о вмешательстве РФ в праймериз в США, ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
У Пескова спросили, как он может прокомментировать публикацию газеты New York Times, которая написала со ссылкой на данные американской разведки, что Россия попытается помочь президенту США Дональду Трампу переизбираться на выборах в 2020 году и, в том числе, будет вмешиваться в праймериз демократов.
"Как очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой", - сказал Песков журналистам.
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