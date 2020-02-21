В Кремле оценили заявления о "вмешательстве" России в выборы в США

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Кремле считают параноидальными утверждения о вмешательстве РФ в праймериз в США, ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
У Пескова спросили, как он может прокомментировать публикацию газеты New York Times, которая написала со ссылкой на данные американской разведки, что Россия попытается помочь президенту США Дональду Трампу переизбираться на выборах в 2020 году и, в том числе, будет вмешиваться в праймериз демократов.
"Как очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой", - сказал Песков журналистам.
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