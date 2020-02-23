Трамп поздравил Сандерса с победой на праймериз в Неваде

ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп поздравил сенатора Берни Сандерса с победой, которую он одержал на праймериз Демократической партии в Неваде.

"Огромная победа"! - сказал он журналистам Белого дома в воскресенье (текст беседы приводит пресс-служба Белого дома).

По данным СМИ, Сандерс по итогам обработки 50% голосов набирает в Неваде 46%. На втором месте с существенным отрывом - бывший вице-президент США Джо Байден с 19,2%. Третий - Пит Буттиджич с 15,4%, далее Элизабет Уорен с 10,3%, Эми Клобушар с 4,5% и миллиардер Том Стайер с 3,8%. Член палаты представителей США Тулси Габбард набрала всего 0,1%.

Исходя из текущего распределения голосов, Сандерс получает 13 голосов выборщиков, Байден -2, Буттиджич - 1, сообщают СМИ. Остальные кандидаты пока не могут претендовать на голоса делегатов от Невады.

Невада - штат, где электорат традиционно разделен между демократами и республиканцами, хотя на последних трех президентских выборах в этом штате побеждали демократы. В отличие от Айовы и Нью-Гэмпшира, проводивших первые голосования, Невада отличается демографическим разнообразием, здесь около 30% избирателей демократов - латиноамериканского происхождения.