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США планируют обратиться в ООН для возобновления санкций против Ирана
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РИА Новости

США планируют обратиться в ООН для возобновления санкций против Ирана

18:11 23.02.2020 (обновлено: 18:12 23.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев определятся с решением о направлении в ООН петиции с просьбой вновь наложить на Иран международные санкции, сообщил госсекретарь США Майк Помпео в интервью изданию Washington Free Beacon.
Как сообщает издание, со ссылкой на беседу с Помпео, "в ближайшие месяцы... он и президент примут важное решение о том, следует ли ходатайствовать перед ООН о том, чтобы (организация) объявила о так называемом "возврате" в отношении ряда международных санкций, направленных против Ирана, которые были сняты при администрации и с согласия (экс-президента США Барака) Обамы".
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Помпео уточнил, что "в то время, как президенту еще предстоит принять окончательное решение,... администрация уже начала закладывать основу для такого курса, (направленного на возврат санкций ООН)".
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению, из которого ранее вышли США, объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.
В рамках резолюции Совета Безопасности ООН предусмотрен механизм урегулирования споров на случай, если один из участников ядерной сделки сочтет, что Иран не выполняет своих обязательств по ней. Если спор так и не будет разрешен, участники сделки могут заявить о невыполнении ее условий на заседании совместной комиссии и по истечении определенных сроков уведомить СБ ООН о грубом нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Совбез после этого должен поставить на голосование резолюцию о продлении режима снятия санкций в отношении Тегерана, и если она через 30 дней не будет принята, все санкции СБ ООН будут восстановлены.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоСовет Безопасности ООНООНИранСШАВ мире
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