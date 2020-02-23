Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-23T17:40+0300
https://ria.ru/20200223/1565122170.html
Пакистан временно закрыл границу с Ираном из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/96547/58/965475878_0:106:2000:1231_1036x0_80_0_0_87cd0ec965af5c5723f7323f02d93b11.jpg
РИА Новости

Пакистан временно закрыл границу с Ираном из-за коронавируса

17:40 23.02.2020
996
© Flickr / JarjanПакистан
Пакистан
© Flickr / Jarjan
Пакистан. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев – РИА Новости. Пакистан в воскресенье временно закрыл транспортное сообщение с Ираном через приграничный пункт в Тафтане, сообщил телеканалу Dawn министр внутренних дел провинции Белуджистан Мир Зияулла Лангове.
В Иране на данный момент зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом. Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля – заражение началось с города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда.
Вид города Кабул
Вчера, 17:14
Афганистан приостановил сообщение с Ираном из-за вспышки коронавируса
Правительство приграничной пакистанской провинции Белуджистана ранее ввело чрезвычайное положение во всех граничащих с Ираном районах и запретило поездки в эту страну паломников из Пакистана.
Главный министр Белуджистана Джам Камаль Альяни также поручил региональному управлению по борьбе со стихийными бедствиями создать палаточный госпиталь на 100 мест на пограничном с Ираном пункте в Тафтане. Для оказания помощи из Исламабада на пограничный пункт прибыла бригада врачей.
Помощник премьер-министра Пакистана по вопросам здравоохранения Зафар Мирза сообщил, что все ранее прибывшие в страну из Ирана осматриваются врачами. Усилен контроль за состоянием пассажиров, прибывших в международные аэропорты Карачи, Лахора и Кветты.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Ранее транспортное сообщение с Ираном из-за распространения в этой стране нового типа коронавируса прекратили власти Афганистана, Турции и Иордании.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 2442 человека, более 22,8 тысячи излечились. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.
220110
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВОЗПакистанКитайУханьИранВ мире
Рекомендуем
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
Число заразившихся коронавирусом на Diamond Princess выросло до 691
Вид города Кабул
Афганистан приостановил сообщение с Ираном из-за вспышки коронавируса
Полицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге
Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса
Город Амман, столица Иордании
Иордания запретила въезд граждан из ряда стран из-за коронавируса
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Турция приостановила авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи в Анкаре с президентом РФ Владимиром Путиным
Иран задействует вооруженные силы в борьбе с коронавирусом
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1769
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
В Британии число случаев заражения коронавирусом достигло 13
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Страны G20 хотят смягчить влияние коронавируса на экономику
Женщина в защитной маске покидает больницу Кодоньо в северной Италии
В Италии число заражений коронавирусом превысило 130
Больница итальянского города Кодоньо
В Италии от коронавируса умер третий человек
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 763 человек
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Президент Ирана сравнил американские санкции с коронавирусом
Сейсмограф. Архивное фото
На границе Ирана и Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0
Госсекретарь США Майк Помпео
США планируют обратиться в ООН для возобновления санкций против Ирана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:09Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
07:53В Азербайджане сообщили об отсутствии зараженных коронавирусом
07:50В 24 регионах Китая за сутки не выявили новых случаев коронавируса
07:44Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
07:30В Мексике нашли пропавшую пятнадцатилетнюю россиянку
07:20Власти Гаити отменили карнавал после столкновений армии и полиции
07:11В Греции не будут помещать в карантин посетивших Италию школьников
07:08СМИ: южнокорейские компании отменят рейсы в Тэгу из-за коронавируса
06:57Новая Зеландия продлевает запрет на въезд из Китая из-за коронавируса
06:45В бельгийском магазине нашли уникальный альбом с фотографиями звезд
06:42На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
06:36В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
06:23В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек
06:12В Таиланде оппозиция обвинила членов кабмина в хищениях в Малайзии
05:50Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса
05:36Ученый пояснил особенности климатических прогнозов
05:31В США назвали цель захода эсминца Ross в Черное море
05:19Климатолог предупредил о волнах жары летом в столичном регионе
05:08В Алеппо российские военные привезли в школу одежду и канцтовары
04:54В Совфеде рассказали, кому могут понизить пенсию
Лента новостейМолния