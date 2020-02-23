Пакистан временно закрыл границу с Ираном из-за коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев – РИА Новости. Пакистан в воскресенье временно закрыл транспортное сообщение с Ираном через приграничный пункт в Тафтане, сообщил телеканалу Dawn министр внутренних дел провинции Белуджистан Мир Зияулла Лангове.

В Иране на данный момент зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом. Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля – заражение началось с города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда.

Правительство приграничной пакистанской провинции Белуджистана ранее ввело чрезвычайное положение во всех граничащих с Ираном районах и запретило поездки в эту страну паломников из Пакистана.

Главный министр Белуджистана Джам Камаль Альяни также поручил региональному управлению по борьбе со стихийными бедствиями создать палаточный госпиталь на 100 мест на пограничном с Ираном пункте в Тафтане. Для оказания помощи из Исламабада на пограничный пункт прибыла бригада врачей.

Помощник премьер-министра Пакистана по вопросам здравоохранения Зафар Мирза сообщил, что все ранее прибывшие в страну из Ирана осматриваются врачами. Усилен контроль за состоянием пассажиров, прибывших в международные аэропорты Карачи, Лахора и Кветты.

Ранее транспортное сообщение с Ираном из-за распространения в этой стране нового типа коронавируса прекратили власти Афганистана, Турции и Иордании.