Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
Так, политик в резкой форме высказался против проходящей на Украине декоммунизации, использовав нецензурную лексику. Также Кива опубликовал поздравительную картинку с надписью: "23 февраля. День Красной армии".
"С праздником нас, мужчины!" — написал он.
Некоторые украинцы раскритиковали желание Кивы отмечать праздник 23 февраля.
"А я смотрю, чем дальше, тем веселее топим за СССР", — возмутилась Юлiя Олександрвна.
"Илья, друг! Вот скажи мне по-братски а георгиевскую ленточку ты тоже наденешь?" — написал Юрий Данилов.
"Какое отношение вы имеете к Красной армии? <…> Вы давали присягу Украине! Думаю, вы знаете, что бывает с теми, кто нарушает присягу!" — возмутилась Анна Домбровская.
В ответ Кива рассказал, что у него в СССР служили отец и дед.
3 июля 2018, 11:23Сказано в эфиреМнение: декоммунизация на Украине носит откровенно шизофренический характерНачальник Генштаба ВСУ подписал приказ о декоммунизации в украинской армии. О том, как на это могут отреагировать военные и к чему это может привести, в эфире радио Sputnik рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.
"У меня есть возможность жить и растить своих детей, и за это я благодарен своему деду, Герою Советского Союза, бойцу Красной армии, которая победила фашизм и освободила мир от коричневой чумы! Поэтому я буду праздновать день Красной армии!" — объяснил он.
Позицию депутата поддержали многие комментаторы.
"Мужчины празднуют 23 февраля", — написала Nata Natalia.
"С праздником! Наши отцы, деды.... Вечная память! Остальное все неважно", — согласилась Olga Zapara-Chupis.
"Молодец Илья! С Праздником!" — написал Олег Воробьев.
"Низкий поклон тем, кто помнит и кто не предал!" — добавила Elina Tveranger.
В 2014 году власти Украины отменили празднования Дня защитника Отечества 23 февраля и перенесли его на 14 октября. Также в стране запрещена демонстрация коммунистической символики.
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