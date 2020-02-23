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Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
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РИА Новости

Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля

17:34 23.02.2020 (обновлено: 22:48 23.02.2020)
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© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкДепутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
Так, политик в резкой форме высказался против проходящей на Украине декоммунизации, использовав нецензурную лексику. Также Кива опубликовал поздравительную картинку с надписью: "23 февраля. День Красной армии".
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"С праздником нас, мужчины!" — написал он.
Некоторые украинцы раскритиковали желание Кивы отмечать праздник 23 февраля.

"А я смотрю, чем дальше, тем веселее топим за СССР", — возмутилась Юлiя Олександрвна.

"Илья, друг! Вот скажи мне по-братски а георгиевскую ленточку ты тоже наденешь?" — написал Юрий Данилов.
"Какое отношение вы имеете к Красной армии? <…> Вы давали присягу Украине! Думаю, вы знаете, что бывает с теми, кто нарушает присягу!" — возмутилась Анна Домбровская.
В ответ Кива рассказал, что у него в СССР служили отец и дед.
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Мнение: декоммунизация на Украине носит откровенно шизофренический характерНачальник Генштаба ВСУ подписал приказ о декоммунизации в украинской армии. О том, как на это могут отреагировать военные и к чему это может привести, в эфире радио Sputnik рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.
"У меня есть возможность жить и растить своих детей, и за это я благодарен своему деду, Герою Советского Союза, бойцу Красной армии, которая победила фашизм и освободила мир от коричневой чумы! Поэтому я буду праздновать день Красной армии!" — объяснил он.
Позицию депутата поддержали многие комментаторы.
"Мужчины празднуют 23 февраля", — написала Nata Natalia.
"С праздником! Наши отцы, деды.... Вечная память! Остальное все неважно", — согласилась Olga Zapara-Chupis.
"Молодец Илья! С Праздником!" — написал Олег Воробьев.

"Низкий поклон тем, кто помнит и кто не предал!" — добавила Elina Tveranger.

В 2014 году власти Украины отменили празднования Дня защитника Отечества 23 февраля и перенесли его на 14 октября. Также в стране запрещена демонстрация коммунистической символики.
Игорь Новиков
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1729411481336
Обсудить 56
Илья КиваСССРУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Тёзка! Я отдаю дань уважения твоему мужеству! И твой дед-Герой Советского Союза мог бы гордиться тобой!
23 февраля, 18:06
ИОИлья Осипов
471221011
Не всё променяли свою совесть и память на печеньки.А вот Зеленский плюнул в своего деда.
23 февраля, 17:45
Олег 84
47301503
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