Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля

Мнение: декоммунизация на Украине носит откровенно шизофренический характер Начальник Генштаба ВСУ подписал приказ о декоммунизации в украинской армии. О том, как на это могут отреагировать военные и к чему это может привести, в эфире радио Sputnik рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.