В Мурманской области арестовали подростка, пытавшегося убить ребенка

"В Кандалакше обвиняемому несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Ему предъявлено обвинение", - сказала помощник руководителя СУСК РФ по региону Алина Александрович.

Ранее региональное СУСК РФ сообщило о том, что в пятницу вечером 15-летний подросток в Кандалакше пытался задушить 11-летнего мальчика, а решив, что тот не подает признаков жизни, стал закапывать его в снег. Скорую помощь вызвали находящиеся неподалеку взрослые. По данным СК, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.