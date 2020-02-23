В Мурманской области арестовали подростка, пытавшегося убить ребенка

МУРМАНСК, 23 фев - РИА Новости. Суд в Мурманской области постановил заключить под стражу 15-летнего подростка, который обвиняется в том, что избил и пытался закопать в снег 11-летнего мальчика в Кандалакше, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
"В Кандалакше обвиняемому несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Ему предъявлено обвинение", - сказала помощник руководителя СУСК РФ по региону Алина Александрович.
Ранее региональное СУСК РФ сообщило о том, что в пятницу вечером 15-летний подросток в Кандалакше пытался задушить 11-летнего мальчика, а решив, что тот не подает признаков жизни, стал закапывать его в снег. Скорую помощь вызвали находящиеся неподалеку взрослые. По данным СК, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
Как сообщил РИА Новости региональный детский омбудсмен Борис Коган, обвиняемый подросток известен в городе как правонарушитель "с тяжелым послужным списком". Он также сообщил, что стандартные меры профилактики к подозреваемому в преступлении применить непросто - на это есть "причины медицинского характера".
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