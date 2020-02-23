Афганистан приостановил сообщение с Ираном из-за вспышки коронавируса

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Власти Афганистана временно прекратили транспортное сообщение с Ираном из-за распространения в этой стране нового типа коронавируса, сообщает телеканал Tolo News.
На заседании, прошедшем в четверг под председательством советника президента Афганистана по национальной безопасности, было принято решение приостановить наземное и авиасообщение с Ираном в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса. В Иране на данный момент зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом. Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля – заражение началось с города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда.
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Кроме того, власти Афганистана постановили временно запретить ввоз курицы и куриных яиц из Ирана и Пакистана.
Сообщается также, что три случая подозрения на наличие коронавируса были выявлены в Афганистане у людей, недавно посещавших иранский Кум. Однако министр здравоохранения Афганистана Фирозуддин Фируз, который также присутствовал на заседании, заявил, что на данный момент ни один случай заболевания не был подтвержден.
Телеканал сообщает, что консульство Афганистана в Иране временно приостановило свою деятельность на фоне обострения ситуации с коронавирусом.
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Ранее сообщалось, что Турция и Иордания приняли решение закрыть границу с Ираном по той же причине.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 2442 человека, более 22,8 тысячи излечились. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.
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