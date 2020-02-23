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Афганистан приостановил сообщение с Ираном из-за вспышки коронавируса
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РИА Новости

Афганистан приостановил сообщение с Ираном из-за вспышки коронавируса

17:14 23.02.2020
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© РИА Новости / Александр Гращенков / Перейти в фотобанкВид города Кабул
Вид города Кабул
© РИА Новости / Александр Гращенков
Перейти в фотобанк
Вид города Кабул. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Власти Афганистана временно прекратили транспортное сообщение с Ираном из-за распространения в этой стране нового типа коронавируса, сообщает телеканал Tolo News.
На заседании, прошедшем в четверг под председательством советника президента Афганистана по национальной безопасности, было принято решение приостановить наземное и авиасообщение с Ираном в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса. В Иране на данный момент зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом. Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля – заражение началось с города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда.
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Сообщается также, что три случая подозрения на наличие коронавируса были выявлены в Афганистане у людей, недавно посещавших иранский Кум. Однако министр здравоохранения Афганистана Фирозуддин Фируз, который также присутствовал на заседании, заявил, что на данный момент ни один случай заболевания не был подтвержден.
Телеканал сообщает, что консульство Афганистана в Иране временно приостановило свою деятельность на фоне обострения ситуации с коронавирусом.
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