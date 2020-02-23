Путин рассказал об уничтожении группировок террористов в Сирии

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие в Сирии уничтожили хорошо оснащенные террористические группировки и предотвратили на дальних рубежах крупные угрозы для России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня безопасность России в надежных руках, наши офицеры и солдаты настойчиво, последовательно, на новом уровне ведут боевую учебу, наращивают свое воинское мастерство в ходе стратегических учений и тренировок, марш-бросков", - сказал Путин, выступая на торжественном концерте по случаю Дня защитника Отечества.
Свой высокий профессионализм и боеспособность, силу духа и лучшие качества они уверенно подтвердили в ходе операции в Сирии, отметил Путин. "Они уничтожили крупные, хорошо оснащенные террористические группировки, на дальних рубежах предотвратили большие угрозы для нашей родины, помогли и сирийцам сохранить суверенитет страны", - сказал президент РФ.
Глава государства вновь поблагодарил всех участников боевых действий в Сирии за службу.