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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-23T17:57+0300
https://ria.ru/20200223/1565121198.html
Путин рассказал об уничтожении группировок террористов в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565081570_0:415:2804:1992_1036x0_80_0_0_51d11375a189b5d4242e51e03778c059.jpg
РИА Новости

Путин рассказал об уничтожении группировок террористов в Сирии

16:54 23.02.2020 (обновлено: 17:57 23.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссийская военная полиция в освобожденном сирийском городе Маарет-Нууман
Российская военная полиция в освобожденном сирийском городе Маарет-Нууман
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Российская военная полиция в освобожденном сирийском городе Маарет-Нууман. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие в Сирии уничтожили хорошо оснащенные террористические группировки и предотвратили на дальних рубежах крупные угрозы для России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня безопасность России в надежных руках, наши офицеры и солдаты настойчиво, последовательно, на новом уровне ведут боевую учебу, наращивают свое воинское мастерство в ходе стратегических учений и тренировок, марш-бросков", - сказал Путин, выступая на торжественном концерте по случаю Дня защитника Отечества.

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Свой высокий профессионализм и боеспособность, силу духа и лучшие качества они уверенно подтвердили в ходе операции в Сирии, отметил Путин. "Они уничтожили крупные, хорошо оснащенные террористические группировки, на дальних рубежах предотвратили большие угрозы для нашей родины, помогли и сирийцам сохранить суверенитет страны", - сказал президент РФ.
Глава государства вновь поблагодарил всех участников боевых действий в Сирии за службу.
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Война в СирииДень защитника ОтечестваВладимир ПутинСирияРоссияВ мире
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