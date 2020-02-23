Путин рассказал об уничтожении группировок террористов в Сирии

"Сегодня безопасность России в надежных руках, наши офицеры и солдаты настойчиво, последовательно, на новом уровне ведут боевую учебу, наращивают свое воинское мастерство в ходе стратегических учений и тренировок, марш-бросков", - сказал Путин, выступая на торжественном концерте по случаю Дня защитника Отечества.