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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-23T17:38+0300
https://ria.ru/20200223/1565121169.html
Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564959232_0:166:3346:2048_1036x0_80_0_0_4220d5aedfe1191014db497d2eaae4e0.jpg
РИА Новости

Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе

16:54 23.02.2020 (обновлено: 17:38 23.02.2020)
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© AP PhotoТурецкая военная техника в провинции Идлиб
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
© AP Photo
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Сообщения о том, что самолеты российских ВКС остановили турецкую военную колону, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости источник.
Ранее в Сети появилась информация, что российские боевые машины якобы не позволили турецкой технике войти в населенный пункт Аль-Бара в Идлибе.
Собеседник агентства назвал эти сообщения фейком.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Анкара не смогла выполнить несколько основных обязательств для урегулирования в Идлибе. Так, Турция не отмежевала готовую к диалогу с сирийским правительством вооруженную оппозицию от террористов.
В свою очередь, турецкий вице-президент Фуат Октай ответил, что Анкара выполнила взятые на себя обязательства по Идлибу.
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22 февраля, 08:00
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648810171848
Обсудить 17
Война в СирииВоздушно-космические силы РоссииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирия
Популярные комментарии
"Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе". А никто и не верил в этот фейк. Турки "застрахованы", они застраховали себя разрешив провести газ-трубу.
23 февраля, 18:50
Lenin Бессмертный
752200133
А назвать этот "источник" можно?
23 февраля, 18:58
АБАлександр Белый
47150003
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