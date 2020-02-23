Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Сообщения о том, что самолеты российских ВКС остановили турецкую военную колону, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости источник.
Ранее в Сети появилась информация, что российские боевые машины якобы не позволили турецкой технике войти в населенный пункт Аль-Бара в Идлибе.
Собеседник агентства назвал эти сообщения фейком.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Анкара не смогла выполнить несколько основных обязательств для урегулирования в Идлибе. Так, Турция не отмежевала готовую к диалогу с сирийским правительством вооруженную оппозицию от террористов.
В свою очередь, турецкий вице-президент Фуат Октай ответил, что Анкара выполнила взятые на себя обязательства по Идлибу.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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