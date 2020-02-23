Число заразившихся коронавирусом на Diamond Princess выросло до 691

ТОКИО, 23 фев - РИА Новости. Еще у 57 человек с круизного лайнера Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса, сообщило министерство здравоохранения Японии.
Таким образом, всего на судне вирус выявлен у 691 человека - пассажиров и членов экипажа. На момент вечера воскресенья в тяжелом состоянии находятся 36 человек.
Кроме того, в воскресенье на Хоккайдо, в префектурах Тиба и Айти было выявлено 12 новых случаев. Из них в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится девушка 20 лет.
Также в воскресенье в Японии произошел третий случай смерти среди тех, кто находился на судне. Это гражданин Японии, ему более 80 лет. При этом министерство здравоохранения страны, ссылаясь на то, что не получено согласие семьи, не сообщает, было ли у него выявлено заражение COVID-19 и являлся ли он пассажиром судна или членом экипажа.
В Японии к вечеру воскресенья выявлено 838 человек с положительной реакцией на новый тип коронавируса. Из них 691 человек – пассажиры и члены экипажа Diamond Princess. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся новой коронавирусной инфекцией на лайнере. К настоящему времени лайнер покинули 969 пассажиров.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 2442 человека, более 22,8 тысячи излечились. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.