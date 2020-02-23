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Число заразившихся коронавирусом на Diamond Princess выросло до 691
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РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом на Diamond Princess выросло до 691

16:43 23.02.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-hoonЛайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
© REUTERS / Kim Kyung-hoon
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
ТОКИО, 23 фев - РИА Новости. Еще у 57 человек с круизного лайнера Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса, сообщило министерство здравоохранения Японии.
Таким образом, всего на судне вирус выявлен у 691 человека - пассажиров и членов экипажа. На момент вечера воскресенья в тяжелом состоянии находятся 36 человек.
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Кроме того, в воскресенье на Хоккайдо, в префектурах Тиба и Айти было выявлено 12 новых случаев. Из них в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится девушка 20 лет.
Также в воскресенье в Японии произошел третий случай смерти среди тех, кто находился на судне. Это гражданин Японии, ему более 80 лет. При этом министерство здравоохранения страны, ссылаясь на то, что не получено согласие семьи, не сообщает, было ли у него выявлено заражение COVID-19 и являлся ли он пассажиром судна или членом экипажа.
В Японии к вечеру воскресенья выявлено 838 человек с положительной реакцией на новый тип коронавируса. Из них 691 человек – пассажиры и члены экипажа Diamond Princess. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся новой коронавирусной инфекцией на лайнере. К настоящему времени лайнер покинули 969 пассажиров.
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаХубэйВОЗКитайЯпонияУханьВ мире
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