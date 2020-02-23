Иордания запретила въезд граждан из ряда стран из-за коронавируса

"Правительство приняло решение запретить въезд всем, за исключением иорданцев, прибывающих из Ирана и Южной Кореи в королевство. Вдобавок к этому, прибывающим из Китая - источника болезни. Это в рамках превентивных временных мер", - говорится в заявлении Азалии, которое опубликовало иорданское агентство Petra .

По словам министра информации, прибывающие из упомянутых стран подданные Иордании должны будут находиться в карантине на протяжении двух недель.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 2442 человека скончались, более 22,8 тысячи излечились. За пределами Китая, по данным ВОЗ на субботу, число заражений превысило 1400 в 28 странах.