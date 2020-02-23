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Иордания запретила въезд граждан из ряда стран из-за коронавируса
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РИА Новости

Иордания запретила въезд граждан из ряда стран из-за коронавируса

16:25 23.02.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкГород Амман, столица Иордании
Город Амман, столица Иордании
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Город Амман, столица Иордании. Архивное фото
БЕЙРУТ, 23 фев - РИА Новости. Иорданские власти запретили въезд в королевство из Южной Кореи, Китая и Ирана всем гражданам, за исключением своих подданных, в связи с распространением коронавируса в этих странах, заявил в воскресенье министр информации Иордании Амжад Азалия.

"Правительство приняло решение запретить въезд всем, за исключением иорданцев, прибывающих из Ирана и Южной Кореи в королевство. Вдобавок к этому, прибывающим из Китая - источника болезни. Это в рамках превентивных временных мер", - говорится в заявлении Азалии, которое опубликовало иорданское агентство Petra.

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По словам министра информации, прибывающие из упомянутых стран подданные Иордании должны будут находиться в карантине на протяжении двух недель.
"Правительство также распорядилось ужесточить меры контроля на всех пограничных переходах, как рекомендует Всемирная организация здравоохранения", - добавил Азалия.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 2442 человека скончались, более 22,8 тысячи излечились. За пределами Китая, по данным ВОЗ на субботу, число заражений превысило 1400 в 28 странах.
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Распространение нового коронавирусаВОЗЮжная КореяКитайИорданияУханьИранВ мире
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