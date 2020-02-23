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Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса
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РИА Новости

Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса

16:08 23.02.2020
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© REUTERS / Tyrone SiuПолицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге
Полицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Турция приняла решение в качестве меры предосторожности закрыть границу с Ираном после того, как в этой стране было зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом, сообщило турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на источники.
По его данным, закрыты контрольно-пропускные пункты Капыкей и Эсендере на турецко-иранской границе. Отмечается, что меры были приняты на фоне притока туристов из Ирана в провинцию Ван на востоке Турции в преддверии праздника Навруз.
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
22 февраля, 19:30
Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае
В Иране в связи с распространением коронавируса сообщили о закрытии учебных заведений в ряде провинций страны, также были отменены культурные мероприятия, а ряд спортивных соревнований пройдет без зрителей.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, свыше 20,6 тысячи человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1,2 тысячи заражений в 26 странах.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
420015
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Распространение нового коронавирусаТурцияИранВ мире
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